【本地展覽】南豐紗廠CHAT六廠潘迪華展覽　導賞講座+花紐製作+龍舟運動表演【內附連結】

▲ 「她能在黑夜，給我太陽——獻給潘迪華」展覽明日在南豐紗廠舉行。

潘迪華是香港跨領域的文化拓荒者，涉足娛樂、音樂與藝術，並持續啟發年輕的創作者們，「她能在黑夜，給我太陽——獻給潘迪華」正是獻給這位舉足輕重的藝壇前輩。CHAT六廠策展團隊與潘姐姐（潘迪華）緊密溝通合作，挑選極為珍貴的個人文獻與物品，藉由多樣的媒介和當代藝術的呈現方式，讓參觀者在歷史與現實中來回穿梭，並展開與潘姐姐的親密對話。

今次展覽由策展團隊與潘迪華（潘姐姐）緊密溝通和共同策劃，透過照片、服裝、唱片、新聞剪報、文獻及私人物品等等，一同探索象徵潘姐姐人生及演藝生涯中的每一個重要階段。同時亦展出新委託的當代藝術作品，以現代視野重塑潘姐姐這位一代明星的風範。展期由2023年6月10日至10月23日止，於CHAT六廠舉行。



展覽備有不少必看珍藏及節目，例如：首次向大眾展示的大型影像裝置、《白孃孃》音樂劇歌曲的新混音版本、潘姐姐未曾曝光的錄像片段、潘姐姐職業生涯巔峰時期的肖像照片、龍舟互動表演「逆流白孃孃：龍舟共划體驗」等等，更多詳情將在稍後公布，敬請期待！

▲ 「她能在黑夜，給我太陽——獻給潘迪華」展覽，備有一系列導賞講座、花紐製作工作坊及龍舟活動表演。（南豐紗廠提供）

「她能在黑夜，給我太陽──獻給潘迪華」

日期：2023年6月10日至10月23日

時間：11:00am – 7:00pm（逢星期二休息）

地點︰南豐紗廠2樓CHAT六廠

策展人導賞：潘迪華看世界

在華麗的形象背後，潘迪華的一生為我們帶來什麽啓示？我們如何貫穿過去與現在，與這位藝壇前輩建立對話?「她能在黑夜，給我太陽 — 獻給潘迪華」透過多樣的展示方式，結合歷史資料與當代藝術，為文獻帶來嶄新的活力。策展人王慰慰及李勺言將會帶大家深入了解今次展覽。

語言：

10.06.2023 (3:00-4:00pm): 英語及普通話

01.07.2023 (3:00-4:00pm): 粵語或英語

05.08.2023 (3:00-4:00pm): 英語或普通話

02.09.2023 (3:00-4:00pm): 粵語或英語

07.10.2023 (3:00-4:00pm): 英語或普通話

費用：$50

紅燈綠酒白孃孃：再訪潘迪華

來跟隨兩位香港流行文化人探索潘迪華的藝術生涯與非凡星途。香港流行文化研究先行者、筆名「梁款」的社會學家吳俊雄博士將與資深電台DJ、樂評人和策展人，現香港大學通識教育總策劃黃志淙博士暢談潘姐姐的冒險人生與藝壇旅程。從1930年代在上海的花樣青春到1950至1960年代建立蜚聲國際的音樂事業；從作爲艷壓舞台的表演者到成爲首齣華語音樂劇的創始人，從與潘姐姐的友誼出發，兩位講者將探索這位巨星的優雅背後，對香港流行文化的深遠影響與創建。

語言：粵語（提供英語即時傳譯）

合作單位：羅璧如、吳俊雄、黃志淙

費用：$50

日期：18.06.2023

時間：3:00-5:00pm

地點：陳廷驊基金會展廳

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製作你的中國花鈕

從潘迪華具中國色彩的衣櫥中取得靈感，此工作坊會教導製作中國花鈕的主要步驟。CHAT六廠邀請香港長衫協會的李頌詩及李昇鴻教導花鈕的製作技巧。在這三小時的工作坊，參加者會學習使用傳統圖案、工藝及材料，從頭開始製作屬於你的花鈕，再將其轉化成由串珠和金屬輔料製成的獨特飾物。來透過製作小型紡織飾物，將藝術館體驗帶回家，並為你增添一絲潘迪華的東方典雅氣息。

經驗：適合有經驗人士，但初學者亦歡迎參加。適合16歲或以上人士。

語言：粵語及英語

費用：$580

日期：17.06.2023 (3:00-6:00pm) / 09.09.2023 (11:00am-2:00pm)

地點：CHAT實驗室

逆流白孃孃：龍舟共划體驗

來與龍舟隊健兒一起慶祝端午！潘迪華於1972年製作了香港首齣華語音樂劇《白孃孃》，栩栩如生地演活了中國民間傳説《白蛇傳》中白蛇雖面對重重困難，為信念仍不懼外界世俗阻擋，不屈不撓、善良堅毅，溫柔卻絕不嬌弱的形象。

其中，最具代表性的一幕《水漫金山》發生在端午時節。在今年的端午節，妙法寺劉金龍中學龍舟隊的一衆女同學將為我們帶來一系列龍舟運動示範及展演，在傳統上以男性主導的龍舟運動中，展示非凡的勇氣與毅力。來體驗龍舟機競渡的滋味，並與傳統龍舟合影。

▲ 端午節，妙法寺劉金龍中學龍舟隊的一衆女同學將為我們帶來一系列龍舟運動示範及展演。（圖片提供：潘迪華及妙法寺劉金龍中學）

語言：粵語

合作單位：妙法寺劉金龍中學龍舟隊、庾淼葆

日期：22.06.2023

時間：3:00-5:00pm

地點：南豐紗廠紗廠坊

編輯：葉翠華