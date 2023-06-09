【明星行頭】魏浚笙荷蘭探親用Bottega Veneta　招牌綠色大熱手袋成品牌最強生招牌

▲ Jeffery於荷蘭探望哥哥時用上Bottega Veneta的Padded tech Casette handbag。

由真人騷節目《調教你男友》而冒起的魏浚笙（Jeffrey），今天已經是歌影視三棲新一代的男神，最近他好趁於巴黎工作完畢後飛往荷蘭探親，當大家都注意都集中於他哥哥Agassi顏值的時候，我反而留意Jeffery揹上的正是大熱的Bottega Veneta的Padded Tech Casette手袋。

意大利Bottega Veneta以生產織皮產品而聞名，最初有Tomas Maier當上品牌的創作總監，一做17年，至2018年才因為品牌需要帶來迎鮮感而引退，於是前Celine主帥Phoebe Philo的得力助手Daniel Lee加盟，但「李先生」卻在2021年突然離開，但話雖如此，但卻為品牌帶來迎的視野，就算現在由另一位設計師主理品牌，但仍然在市場上可以找到一手由Daniel Lee創作的產品。

▲ 綠色真皮Padded Tech Casette handbag。（$29,800/圖片品牌提供）

就好像Jeffery用上Bottega Veneta的綠色Padded Tech Casette hanbag，正是Daniel Lee在位期間能完全代表他的得意之作。首先他用上綠色作為品牌的顏色，此外，在織皮上亦全換換上大格子的設計，一改前朝留下來細格子的款式。而為了擁抱新一代消費者，皮革再不是必然的素材，於是大家就可見更輕便應用了夾了棉的尼龍Padded Tech Casette handbag應運而生。

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而隨著Daniel Lee的離去（他過檔Burberry），現任Bottega Veneta的創作總監Matthieu Blazy亦將Padded Tech Casette handbag衍生到不同的版本，例如推出15格的Maxi Padded Tech casette hanbag、體積更大的Pillow Casette handbag和12格的真皮版Small Brick Casette handbag等，務求總有一個滿足你的要求。

產品查詢：2973 0882

記者：何偉雄