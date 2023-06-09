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【47人初選案】16人不認罪法官裁定表證成立　13人擬作供料需時39天

社會 10:25 2023/06/09

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（資料圖片）

民主派初選案今（9日）踏入第64日審訊，吳政亨、黃碧雲、何桂藍及林卓廷的代表律師昨爭議表證不成立，申請被告毋須答辯。法庭今早裁定所有被告表證成立。辯方案情將於下周展開，除吳政亨、余慧明及楊雪盈擬不作供外，其餘13名被告均擬作供，法官料需時39天完成辯方案情。

法官陳慶偉今裁定所有被告表證成立，辯方案情將於下周展開。庭上透露，楊雪盈及余慧明不會作供，吳政亨亦擬不作供，但會傳召2名事實證人。其餘13名被告均會或傾向作供，部分被告會傳召事實證人。

法官陳慶偉預料辯方主問需時13天，加上盤問約需26天，共需約39天完成辯方案情，押後至下周一（12日）續審。

本案16名被告為吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信及余慧明。

聆訊下周一（12日）續。

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記者：陳曉欣

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