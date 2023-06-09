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【天氣報告】颱風古超料橫過菲律賓以東繼續增強　今日大致多雲有驟雨

社會 10:29 2023/06/09

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颱風古超料橫過菲律賓以東繼續增強，今日大致多雲有驟雨。（資料圖片）

天文台表示，位於北部灣附近的低壓區正為廣東西部帶來驟雨及雷暴。今日（9日）天氣大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間部分時間有陽光。吹輕微至和緩南至東南風。展望未來一兩日仍有幾陣驟雨，日間天氣炎熱，短暫時間有陽光。下週驟雨漸轉頻密及有雷暴。

在上午10時，颱風古超集結在馬尼拉之東北偏東約1,030公里，預料向西北偏北緩慢移動，今明兩日橫過菲律賓以東海域並繼續增強，隨後轉向偏北方向移動，橫過西北太平洋。

天文台指，現時位於北部灣附近的低壓區會在未來一兩日繼續為廣東西部帶來驟雨及雷暴。同時，一道低壓槽會在華南北部形成並向南移動，在週末期間為廣東沿岸帶來驟雨。隨後該兩個低壓系統會漸轉活躍並於華南沿岸徘徊，下週中期該區會有大驟雨及狂風雷暴。受高空反氣旋影響，南海東北部天色大致良好。

根據九天天氣預報，未來一連9日有雨，氣溫維持在約27至32度。

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記者：黃穎津

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