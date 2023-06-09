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【職場文化】見工要填問卷測抑鬱焦慮壓力指數 港男：從來未試過要做呢啲

親子 10:55 2023/06/09

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日前，有港男見工時，竟被HR要求填寫精神健康問卷。

最近香港發生多宗持刀傷人新聞，令精神病再度受關注！本港一名男子日前去面試時，HR(人力資源)要求他填寫「精神健康問卷」，測試抑鬱、焦慮、壓力指數，他直指「從來未試過要做呢啲，係唔係因為被最近香港嘅白卡嚇親？」

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該港男在香港討論區發帖，主題是「[求職面試] 見工要做精神健康問卷係唔係怕人有精神病？」，他表示日前去見工，該公司的HR要求他填寫精神健康問卷，對方把一個精神健康網站，讓港男填寫作自我評估，該網站有多條問題，如果感到憂鬱沮喪，揀選1-5分填寫，可以測試到抑鬱、焦慮、壓力指數…

對於見工要填寫精神健康問卷，他質疑是否因近日屢次發生精神病患者持刀傷人新聞有關，

見過咁多工，都冇見過啲要人做呢啲test睇下你嘅精神健康正唔正常，通常都係做果啲 aptitude(能力) 同logical test(邏輯性測試)。係唔係因為都被最近香港嘅白卡嚇親，所以見工先要做呢啲？

港男自問精神健康都好正常，所以做完個test，結果都是好正常，他直言不怕見工要填寫這類問卷。

貼文一出，即引起熱議，不少網民也認同與近日的新聞有關而需要填寫精神健康問卷，「自從精神病大新聞後，唔排除好多公司要人面試問卷，問卷容易但考試難，要通過合格先可以成功聘請返工…」、「怕請咗你返去砍人」，有網民指就算見工時未有精神病，返工後隨時因工作壓力太大而患上，「問咗都無用之後成功請返工，一樣做嘢做到壓力大之後有精神病，防唔到咁多」、「無計香港一年比一年壓力大，返工壓力大，好多因素結婚捱貴物價或人工低時間長人工唔值等等…」

不過，有網民就提醒大家不要隱瞞病情，「如果你有精神健康問題而你講大話冇答，佢哋發現咗炒魷就冇得補錢。但係就算有病都好，人哋有權講真係病係私隱。」也有網民表示，社會周圍都好似好支持支援這些病人，「到你去接觸過就知，9成係做show。同埋，全部都係建議病人自己去睇醫生。」

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責任編輯︰王明芳

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