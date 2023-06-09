【香港小姐】與林凱恩+鄺潔楹約會相聚 前東張女神郭嘉文近照曝光
娛樂 11:35 2023/06/09
傳與「小小超」李澤楷已分手的「千億女友」郭嘉文（Karmen），其一舉一動也備受關注。
郭嘉文最近與好友林凱恩、鄺潔楹一起相聚，齊齊食好西及拍照留念。
【千億女友】郭嘉文打扮貼地孖林凱恩自拍 傳慳妹Karmen與李澤楷情已逝
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郭嘉文近況曝光
郭嘉文難得更新IG，分享與好姊妹聚會的影片並說：
Always a good time with my gals and drinks❤️❤️
【千億女友】郭嘉文赴泰過熱辣辣聖誕 傳與李澤楷已分手Karmen更容光煥發
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姊妹浪漫聚會
林凱恩亦於IG分享照片，並寫道：
童話世界裡應該再無公主，因為都在我身邊了♥️ 跟她們在一起是人生中最浪漫的一件事✨
#在最應該快樂的年紀不快樂有點可惜
#細細粒今天休假陪親們🥰
#她們很愛我我知道
#girlsnight #chillvibes
#城堡 @fennel.tst
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15年港姐季軍
Karmen於2015年參加由TVB舉辦的《香港小姐競選》，奪得季軍及最佳首飾演繹獎。
於當選後簽約TVB的她，獲得拍劇及主持機會，成為首位未卸任便有劇出街的港姐，亦為《東張西望》內的其中一位東張女神。
她於2017年選擇離巢，結束兩年在TVB的工作。
精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R
撰文 : TOPick柴犬出動