【香港小姐】與林凱恩+鄺潔楹約會相聚　前東張女神郭嘉文近照曝光

傳與「小小超」李澤楷已分手的「千億女友」郭嘉文(Karmen),其一舉一動也備受關注。

郭嘉文最近與好友林凱恩、鄺潔楹一起相聚,齊齊食好西及拍照留念。

郭嘉文近況曝光

郭嘉文難得更新IG,分享與好姊妹聚會的影片並說:

Always a good time with my gals and drinks❤️❤️