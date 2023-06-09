  • 31°C
香港時間 : 2023609日 (週五) 13:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【癌症殺手】男子腰痛一年狂瘦22磅惡性腫瘤竟已轉移至脊椎　醫生警告7種情況儘快求醫

醫生診症室 12:37 2023/06/09

分享：

分享：

熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

男子腰痛一年狂瘦22磅，惡性腫瘤竟已轉移至脊椎，醫生警告7種情況儘快求醫。

不少人都有腰痛經歷，但若腰部持續出現劇痛就要留意，可能罹患惡性腫瘤。台灣一名60多歲男子，腰痛已持續3個月，並且愈來愈痛，體重甚至一年狂瘦22磅，因此決定前往就診。結果醫生檢查發現，男子罹患攝護腺惡性腫瘤，且已轉移至脊椎。

最新影片推介：

活得健康啲
【活得健康啲】皮膚科醫生拆解惹蚊迷思　驅蚊劑成分選購使用指南

台灣復健科醫生王思恒在節目《健康好生活》中分享，該名60幾歲男子持續3個月腰痛，甚至晚上會痛醒，於是決定到醫院求診。因男子氣色不好，身形瘦削，醫生進一步詢問他體重是否下降很多，男子則表示自己過去一年瘦了約22磅，原本看起來還有點肉，現在變得很瘦，而且並沒有刻意減肥。

醫生聽完男子的描述後，初步懷疑他可能是患上惡性腫瘤，遂追問男子有無癌症病史，惟遭到對方否認。醫生於是詢問他的保健記錄，發現在醫學中心泌尿科的一項診斷為「攝護腺惡性腫瘤」。他便繼續詢問患者是否患有攝護腺癌，對方依然否認。但醫生認為資料不太可能有誤，建議患者和泌尿科醫生討論之後再覆診。

兩星期後，泌尿科醫生證實患者的攝護腺有問題，然後醫生又發現，患者做了掃描，發現脊椎上都是腫瘤轉移。醫生因此判斷，患者應為攝護腺癌，並已轉移至脊椎上，而這種情況下所造成男子的疼痛，就是「轉移痛」。最後，他建議男子找放射腫瘤科進行放射治療，或用較强效的嗎啡類藥物止痛。

王思恒醫生表示，其實在統計上99%出現腰痛的人都是良性，沒有甚麽生命危險，但若出現以下7種情況，就要多加注意，儘快就醫：

  • 激烈疼痛持續1周以上
  • 疼痛有惡化傾向
  • 脊骨硬到難以彎曲背部的程度
  • 靜止時依然會疼痛，特別是在半夜或清晨時感到疼痛
  • 伴隨下肢症狀
  • 嚴重外傷導致的疼痛
  • 伴隨發燒、體重減輕

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【前列腺癌】五兄弟同患前列腺癌疑遺傳致病　男士年過五十夜尿多腰痛要留神
09:29 2023/01/13
【前列腺癌】五兄弟同患前列腺癌疑遺傳致病　男士年過五十夜尿多腰痛要留神
【癌症轉移】背痛不止揭「癌症骨轉移」 　醫生：夜間一症狀是先兆
15:30 2022/11/06
【癌症轉移】背痛不止揭「癌症骨轉移」 　醫生：夜間一症狀是先兆
【TOPick診症室】中年男士常腰痛以為休息不足　求醫後揭患晚期前列腺癌
16:53 2021/07/05
【TOPick診症室】中年男士常腰痛以為休息不足　求醫後揭患晚期前列腺癌

你可能感興趣

【前列腺癌】五兄弟同患前列腺癌疑遺傳致病　男士年過五十夜尿多腰痛要留神
09:29 2023/01/13
【前列腺癌】五兄弟同患前列腺癌疑遺傳致病　男士年過五十夜尿多腰痛要留神
【癌症轉移】背痛不止揭「癌症骨轉移」 　醫生：夜間一症狀是先兆
15:30 2022/11/06
【癌症轉移】背痛不止揭「癌症骨轉移」 　醫生：夜間一症狀是先兆
【TOPick診症室】中年男士常腰痛以為休息不足　求醫後揭患晚期前列腺癌
16:53 2021/07/05
【TOPick診症室】中年男士常腰痛以為休息不足　求醫後揭患晚期前列腺癌
治療 醫生 癌症 台灣 腰痛

最高瀏覽

【大婚之喜】被前財爺梁錦松視為再世恩人 82歲中文教授陳耀南9月結婚
12:47 2023/06/07
【大婚之喜】被前財爺梁錦松視為再世恩人 82歲中文教授陳耀南9月結婚
【一舞傾城】不滿李婉華批評劇情教壞細路　王晶還擊：有本事教女兒守住處女到40歲
12:56 2023/06/08
【一舞傾城】不滿李婉華批評劇情教壞細路　王晶還擊：有本事教女兒守住處女到40歲
【東張西望】街市大嬸拆白衣男「祠堂」後自認KOL　被街坊爆惡行：最鍾意同人嘈 【有片】
11:28 2023/06/08
【東張西望】街市大嬸拆白衣男「祠堂」後自認KOL　被街坊爆惡行：最鍾意同人嘈 【有片】