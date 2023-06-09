【癌症殺手】男子腰痛一年狂瘦22磅惡性腫瘤竟已轉移至脊椎　醫生警告7種情況儘快求醫

▲ 男子腰痛一年狂瘦22磅，惡性腫瘤竟已轉移至脊椎，醫生警告7種情況儘快求醫。

不少人都有腰痛經歷，但若腰部持續出現劇痛就要留意，可能罹患惡性腫瘤。台灣一名60多歲男子，腰痛已持續3個月，並且愈來愈痛，體重甚至一年狂瘦22磅，因此決定前往就診。結果醫生檢查發現，男子罹患攝護腺惡性腫瘤，且已轉移至脊椎。

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台灣復健科醫生王思恒在節目《健康好生活》中分享，該名60幾歲男子持續3個月腰痛，甚至晚上會痛醒，於是決定到醫院求診。因男子氣色不好，身形瘦削，醫生進一步詢問他體重是否下降很多，男子則表示自己過去一年瘦了約22磅，原本看起來還有點肉，現在變得很瘦，而且並沒有刻意減肥。

醫生聽完男子的描述後，初步懷疑他可能是患上惡性腫瘤，遂追問男子有無癌症病史，惟遭到對方否認。醫生於是詢問他的保健記錄，發現在醫學中心泌尿科的一項診斷為「攝護腺惡性腫瘤」。他便繼續詢問患者是否患有攝護腺癌，對方依然否認。但醫生認為資料不太可能有誤，建議患者和泌尿科醫生討論之後再覆診。

兩星期後，泌尿科醫生證實患者的攝護腺有問題，然後醫生又發現，患者做了掃描，發現脊椎上都是腫瘤轉移。醫生因此判斷，患者應為攝護腺癌，並已轉移至脊椎上，而這種情況下所造成男子的疼痛，就是「轉移痛」。最後，他建議男子找放射腫瘤科進行放射治療，或用較强效的嗎啡類藥物止痛。

王思恒醫生表示，其實在統計上99%出現腰痛的人都是良性，沒有甚麽生命危險，但若出現以下7種情況，就要多加注意，儘快就醫：

激烈疼痛持續1周以上

疼痛有惡化傾向

脊骨硬到難以彎曲背部的程度

靜止時依然會疼痛，特別是在半夜或清晨時感到疼痛

伴隨下肢症狀

嚴重外傷導致的疼痛

伴隨發燒、體重減輕

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責任編輯：羅嘉欣