【星二代】苗僑偉愛女火辣亮相康城影展　苗彤不靠父蔭闖荷里活當演員【多圖】

▲ 苗僑偉愛女苗彤比堅尼上裝亮相康城影展。

型男苗僑偉（三哥）與太戚美珍育有一對子女，長女苗彤（Phoebe）愛來遺傳父母遺良基因，不但長得身形高佻，還擁有一張明星臉，不時在社交平台分享性感靚相。

近日又再派福利，僅穿比堅尼上衣大騷苗條身材，玩得興奮上來更對住鏡頭舉中指，流露出狂野真性情。

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火辣狂野星二代

Phoebe於2018年繼承父母衣缽加入演藝圈，但未有返港發展，反而進軍美國及加拿大市場，參與演出美劇及歐洲電影。她不靠父蔭選擇在外國打拼，爸爸苗僑偉跟媒體解釋：「因為女兒不想跟我的名字拉在一起。」

近日她分享多張現身康城影展的相片，以一身火辣比堅尼上裝亮相，大騷fit爆身形兼小麥健康膚色，配以美式妝容及一頭長攣髮，似足鬼妹仔一樣。

拍照時，拿著酒杯的Phoebe興奮得對著鏡頭舉中指，展現狂野真性情。

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苗僑偉曾接受節目《諸朋好友》訪問，對於女兒愛晒性感，開通的三哥表示毫不介意，更為愛女護航：「這些我不介意，她現在那麼年輕不性感，難道等60、70歲才性感嗎？」

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進軍加美演藝圈

畢業於加拿大英屬哥倫比亞大學的Phoebe，本為攝影師。在2016年更開始涉足荷李活，為外國短片《Hi Honey》任攝影師，而電影網站IMDB亦有苗彤的簡歷。

2018年開始轉型當演員，數年間演出超過16套作品，包括電影《Die in a Gunfight》、《Broil》及《The Past Never Dies》等，以及科幻美劇《Upload》、《Get Shorty》等。

其中在微電影《Blink：Alpha》化身打女，與對手有少許打鬥場口，又有拿著槍的鏡頭，絕對有姿勢有實際。

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