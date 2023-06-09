【離開TVB】泰臣效力無綫十年寫長文親證離巢　回顧電視圈點滴有笑有淚在心中

▲ 泰臣要繼續加油！

舞台劇演員泰臣在2013年走入電視圈，轉眼十年，昨日（6月8日）他寫長文親證離開TVB，並上載一條3分鐘短片，回顧這10年的電視圈生涯，每一張相對他而言，都何等有紀念性。

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發文回顧十年點滴

他留言：「踏入6月我再次起步啦，用3分鐘嚟回顧晒自己𝐓𝐕𝐁🔟年嘅點滴談可容易呢？無可能夠啦。呢幾日掃手機，一路摷返每一個製作嘅相，一路𝐥𝐨𝐚𝐝返同每個相中人一齊經歷過嘅回憶⋯熱到傻嘅外景、凍到僵嘅廠、亢奮回魂嘅萬歲、廿人衝去轉妝嘅live騷、等到懷疑人生嘅大雨、要懷疑埋下一世嘅大over、集體眼瞓到唔知噏乜嘅台詞、好鬼認真嘅對戲、笑冧全組人嘅NG、飄飄然嘅大慶典、難得嘅碰杯⋯⋯彷彿一轉眼嘅事。」

▲ 轉眼十年過去。

得着不少 感謝提點

轉眼十年，泰臣自言變得成熟，得着甚多：「人與人關係深交咗，認識我嘅觀眾層闊咗，我相信我所得到嘅必定良多。點估到自細睇430新紮師兄季節大時代長大嘅(我指我老豆🤣)，會見到個仔上台慶呢？呢個舞台界過界去電視嘅新人，有俾阿姐讚過算叫做威過下。」

他又感謝這段期間得到很多機會和提點：「緣份下，得到好多機會、得到前輩提點引路、又有梳化服攝crew兄弟姊妹射住、更有戲裡戲外嘅拍擋同行、監製導演編審首領們獎門人嘅知遇之恩，超級感謝🙏🏻，唔識講認真嘢，所以，超級感謝🙏🏻🙏🏻。留住大家一齊笑嘅樣，笑聲有包埋，喺我記憶度，𝐌𝐲 𝐟𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝𝐬, 𝐬𝐞𝐞 𝐲𝐨𝐮」

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由舞台劇跳入電視圈

原為舞台劇演員出身的泰臣，在2013年獲簽約成為TVB合約藝員。過去十年泰臣拍攝過不少劇集，包括《東坡家事》、《致命復活》、《老表，畢業喇！》﹑《使徒行者2》等。

當中在《智能愛人》中飾演機械人Rocky一角深受觀眾喜愛，其中一場泰臣與蔣志光於天台講離別的一場戲最為催淚，感動不少網民。其出色的表現，令他入圍《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳男配角提名」。

雖然他離開TVB，不過他仍有繼續參與舞台劇、戲劇工作坊導師、配音等工作，大家都會繼續為他打氣！

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