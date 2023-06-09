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【理大暴動】涉參與理大外暴動　19歲學生被判入教導所

社會 11:15 2023/06/09

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涉參與理大外暴動，19歲學生被判入教導所。（資料圖片）

2019年11月中警方封鎖理工大學期間，有示威者於暢運道天橋與警方對峙，最終多人被捕。當中19歲學生早前承認1項暴動罪，今（9日）於區域法院被判入教導所。法官判刑時指，反修例示威原屬和平示威遊行，但後來遭少數崇尚暴動人士所脅持。

被告鄭梓顥（案發時16歲，現19歲，學生），早前承認於2019年11月17日至18日期間，在香港理工大學及漆咸道南與暢運道一帶參與暴動。

代表律師求情指，被告在案發時是中五學生，被捕後仍努力求學，現已完成兩年副學士課程，希望在服刑後可繼續完成學位課程。

法官判刑時指，2019年反修例示威原屬和平示威遊行，但後來遭少數崇尚暴動人士所脅持。法官指很多年輕人在自己熱情下參與，即使他們本身未有使用暴力，但明知而出現在暴動現場，屬壯大聲勢及鼓勵暴動人群。

法官指，本案沒有證據顯示被告曾親自使用武力，但他藉着出席暴動現場，鼓勵其他參與暴動人士。法官指本案若以判監處理，被告必然面對數年監察，考慮到被告現年19歲，案發時僅16歲，遂判被告入教導所。

案情指，案發時有大批示威者於暢運道天橋與警方對峙，其間不斷投擲汽油彈等，在警方警告下仍未離去。警方於翌日清晨5時許向集結人士發射水炮車驅散，最終各被告在科學館道近暢運道交界被捕。

同案3名被告陳浩漁（現年20歲）、黃雅穎（現年19歲）及馬健文（現年20歲）早前均承認1項暴動罪；黃另承認1項管有物品意圖損壞財產罪，3人早前均被判入教導所。

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記者：梁錦麟

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