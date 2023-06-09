【DSE2024】文憑試考試費上調百分之三　報考6科費用3,356 元

▲ 2024年香港中學文憑考試的考試費將上調百分之三。（資料圖片）

香港考試及評核局今日（9 日）公布，2024年香港中學文憑考試的考試費將上調百分之三；考試費今日刊憲。語文科考試費上調21元，至718元；其他科目（只適用於自修生）上調14元，至480元。

以一名報考六科，即2個語文及4個其他科目的學校考生計算，考試費為3,356 元。政府今年2月底已公布將為參加2024年文憑試的學校考生代繳考試費。考評局委員會稱，通過 2024 年文憑試考試費前，已審慎考慮考評局的整體財政狀況、公開試的營運成本、本地經濟狀況，以及考生和家長的負擔能力等不同因素。2024 年文憑試丙類其他語言科目本月底接受報名，甲類與乙類科目則於今年9月接受報名，詳情容後公布。

考評局是財政獨立的法定機構，沒有政府的經常性資助，主要收入來自考試費。近年，為有特殊教育需要的考生提供特別考試安排及更新支援公開考試運作的資訊科技系統均需額外資源，令文憑試的營運成本持續上升。

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責任編輯：楊佩瑩