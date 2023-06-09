台灣歌手古家齊車禍離世終年31歲 家屬低調舉辦告別追思會 娛樂 11:30 2023/06/09 分享： 分享： 熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 曾入選大陸節目《中國好聲音》第4季的台灣歌手古家齊，驚傳在5月19日遇車禍離世，終年31歲。其家屬在本月4日低調舉辦告別追思會，親友悲痛發文：「進入你靈堂的那一瞬間...眼淚就不爭氣的滑落下來。」 古家齊出身嘉義吳鳳科大吉他社，擅長編曲作詞、創作音樂，具甚高高天賦，在2015年曾入選大陸節目《中國好聲音》第四季台灣區25強，甚至開過個人演唱會、演唱跨年晚會，可是卻因車禍離世。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【男人經】周國賢自揭跟Juno日久生情 麥浚龍難捨愛貓離世：永不能平伏 20:16 2023/06/05 【男人經】周國賢自揭跟Juno日久生情 麥浚龍難捨愛貓離世：永不能平伏 【亞洲超星團】TVB組男團撼MIRROR？ 曾志偉與內地合製選秀節目【有片】 11:18 2023/05/23 【亞洲超星團】TVB組男團撼MIRROR？ 曾志偉與內地合製選秀節目【有片】 【MIRROR成員】姜濤承認要改善接受泥鯭意見 Jer：公司特別請安全團隊監察【多圖】 16:37 2023/05/18 【MIRROR成員】姜濤承認要改善接受泥鯭意見 Jer：公司特別請安全團隊監察【多圖】 你可能感興趣 【男人經】周國賢自揭跟Juno日久生情 麥浚龍難捨愛貓離世：永不能平伏 20:16 2023/06/05 【男人經】周國賢自揭跟Juno日久生情 麥浚龍難捨愛貓離世：永不能平伏 【亞洲超星團】TVB組男團撼MIRROR？ 曾志偉與內地合製選秀節目【有片】 11:18 2023/05/23 【亞洲超星團】TVB組男團撼MIRROR？ 曾志偉與內地合製選秀節目【有片】 【MIRROR成員】姜濤承認要改善接受泥鯭意見 Jer：公司特別請安全團隊監察【多圖】 16:37 2023/05/18 【MIRROR成員】姜濤承認要改善接受泥鯭意見 Jer：公司特別請安全團隊監察【多圖】 綜藝節目 歌手