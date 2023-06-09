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台灣歌手古家齊車禍離世終年31歲　家屬低調舉辦告別追思會

娛樂 11:30 2023/06/09

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曾入選大陸節目《中國好聲音》第4季的台灣歌手古家齊，驚傳在5月19日遇車禍離世，終年31歲。其家屬在本月4日低調舉辦告別追思會，親友悲痛發文：「進入你靈堂的那一瞬間...眼淚就不爭氣的滑落下來。」

古家齊出身嘉義吳鳳科大吉他社，擅長編曲作詞、創作音樂，具甚高高天賦，在2015年曾入選大陸節目《中國好聲音》第四季台灣區25強，甚至開過個人演唱會、演唱跨年晚會，可是卻因車禍離世。

撰文 : TOPick柴犬出動

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