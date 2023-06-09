【精神健康】蜘蛛俠Tom Holland宣布息影1年　拍劇壓力爆煲精神崩潰陷谷底

▲ 蜘蛛俠Tom Holland宣布息影1年。

憑漫威超級英雄「蜘蛛俠」一角走紅的27歲男星湯賀蘭（Tom Holland），日前宣佈暫時息影，消息震驚全球影迷。他透露早前拍攝Apple TV+美劇《The Crowded Room》時壓力過大，身心疲倦，因此決定停工一年休養，「我只想做一些簡單的事，回歸普通生活」。

湯賀蘭在新劇《The Crowded Room》中飾演患有人格分裂的姦劫案疑犯，亦同時身兼該劇的監製。他近日接受傳媒訪問時表示，拍攝此劇令他心力交瘁，一度精神崩潰，花了很多時間才抽離角色，更試過在家中情緒爆發，「我想剃頭，一定要把頭髮剃掉，因為我要擺脫這個角色」。

▲ Tom Holland在新劇飾演患有人格分裂的角色。（《The Crowded Room》劇照）

他指，在角色上探索了以前從未體驗過的情緒，而身為監製的他，亦要處理片場的各種問題，為他帶來額外的壓力，更因精神崩潰而向心理醫生求助。

完成拍攝後，他意識到心理健康的重要性，因此決定暫別影壇，停工一年好好休息，「我想多陪伴家人，與朋友見面，打高爾夫球，買點植物回家栽種，我只想做一些簡單的事，回歸普通生活，好好放鬆一下」。

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責任編輯：羅嘉欣