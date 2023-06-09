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【家庭難題】港爸過身留物業予老婆3仔女　大仔與內地妻俾$3千家用欲獨佔單位

親子 12:57 2023/06/09

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熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

有港爸過身遺物業，大仔跟內地妻欲獨佔單位，迫阿媽再寫平安紙。

講錢傷感情！有港男在網上大呻家事，爸爸過身不久，大哥跟內地妻即迫阿媽將層樓轉名。身為細佬的港男大呻阿哥一直好食懶飛，對屋企貢獻少，只是近年才每月俾3、4千家用。媽媽一怒之下立安紙，將層樓分俾3仔女，但大仔出招迫阿媽改平安紙。

該名港男在3日（上周六）在「香港討論區」發帖，標題為「阿哥想呑咗阿媽層樓」，他是家中孻仔，對上有阿哥及家姐，他表示媽媽由細到大很錫大哥，而阿哥一直遊手好閒，多年來沒給家用阿媽。

事主跟家姐每月一直俾家用，而屋企層樓是爸爸出首期，他跟家姐出錢裝修，阿哥裝修一毫子都無出過。多年來是媽媽將女兒、細仔及老公給的家用來供樓。

直到我同家姐結婚先後搬出去之後，我哋俾少咗家用阿媽，阿媽先開始迫阿哥正正經經搵份工做，叫佢俾家用，結果佢開始每個月俾三四千蚊家用阿媽，阿媽攞埋自己啲積蓄嚟供樓，勉勉強強頂得到。

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月俾三四千蚊家用

後來，阿媽幫阿哥找了大陸女生做女朋友，給錢阿哥拍拖，結果不到1年就娶了她，而娶老婆的錢是由父母出。阿哥結婚後住在父母屋企，沒生小朋友，每月照舊俾三四千蚊家用，而買餸錢是阿嫂支出。

當層樓供滿不久，爸爸過身，阿哥及阿嫂開始迫阿媽將層樓轉名給他，阿媽覺得層樓個個仔女都應該有份，所以拒絕。不過，阿哥不停迫阿媽，結果阿媽一怒之下就叫細仔帶她去律師樓寫平安紙，將層樓平均分三份，每個仔女一份。

阿哥同阿嫂知到後就發爛渣，話佢係大仔應該層樓要俾晒佢，又話佢呢十幾年嚟每個月俾果幾千蚊家用阿媽，所以層樓就係佢供嘅，層樓應該俾佢。

欲獨佔單位迫阿媽再寫平安紙

身為細佬的事主大感煩嫌，他跟家姐近日收到大哥來電鬧他們。大哥跟阿嫂經常一齊迫阿媽要寫過另一張平安紙，將層樓全給他。

搞到阿媽好唔開心，但阿媽又好錫阿哥，又唔捨得鬧阿哥，只好死忍，而家阿媽成日話想死咗好過，都唔知點算好。

網民留言

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事主看過留言補充，他跟家姐現時租屋住，容納不到阿媽，但每月都有俾錢阿媽，大哥只是負責阿媽的伙食，無再給家用。阿媽不想搬走，自知是縱壞大仔。「阿媽都話佢而家係要承受返佢縱壞阿哥嘅後果，成日話想早啲死無眼睇囉」。

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責任編輯︰王明芳

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