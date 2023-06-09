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【女星戀情】39歲李彩華曾閃嫁閃離富二代　Rain被揭有爆肌小鮮肉新歡

娛樂 12:30 2023/06/09

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李彩華被揭戀上小鮮肉！

李彩華於2019年2月與內地商人黃彥書結婚，惟這段婚姻只維持了19個月，離婚後回復單身的李彩華一直未有傳出新戀情。

日前，內地媒體報導李彩華疑似有新歡，有網友分享一片段，指李彩華跟一名年輕爆肌男現身機場，公開抱抱放閃。 

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機場相擁如情侶

片中的李彩華穿上牛仔褸戴著口罩，至於爆肌男即穿了白色TEE，擁有結實胸肌兼一雙麒麟臂。

由於片段打了格仔，未能看清男子的樣貌，只見李彩華跟爆肌男甜蜜對望，之後更被男方「掃背」，李彩華表現受落，更挨落男方胸膛。

其後爆肌男擁著李彩華，但另一隻手就望電話，故網民提醒李彩華要小心看管男友，但亦有網民大讚李彩華：「這姐的審美可以的，這哥們身材確實好。」

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  • 男方又掛住望電話！

稱大隻男為前夫

報道出街後，有網民留言指年輕爆肌男為一名溫州健身教練，年約23歲。但這只是美麗的誤會，李彩華接受媒體訪問時稱，澄清該男子其前夫，是離婚前被拍下。不過觀乎該爆肌男的身型，跟其前夫又不太相似，另外黃彥書愛剪平頭裝，髮型也有點出入。

她於2019年2月與內地商人黃彥書結婚，當時高調晒愛，不時在網上大放「閃光彈」，惟後來爆發新冠肺炎，李彩華與丈夫因工作分隔兩地，很長時間未能相見，只能靠視像維繫感情，令感情變淡。他們終於2020年9月簽字離婚，結束19個月的短暫婚姻。

39歲的李彩華身家豐厚！

至於離婚主因，彩華當時接受媒體時表示因長期分隔異地，令感情生變：「雖然我哋日日電話聯絡，但始終見唔到面，溝通上難免出現問題，有問題發生咗好難去解決。結婚至今，我哋加加埋埋見面都唔夠3個月。」

另外，李彩華曾自爆被富二代追求，她跟男方曾約會過數次，未幾富二代向她求婚，不過條件是不可再拋頭露面，還說會給她一億元當補償，惟被李彩華拒絕。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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