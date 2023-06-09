【國際學校】曹敏莉大女漢基國際學校Year 6畢業　3名子女學費年使近75萬

▲ 曹敏莉大女Year 6畢業。

城中熱門的富二代國際學校漢基國際學校（Chinese International School，CIS）是不少香港中產以至富裕家庭的首選！前港姐冠軍曹敏莉的3名子女都在此就讀，日前她的大女Dora Year 6畢業，全家到學校出席畢業禮。

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前港姐冠軍曹敏莉自2010年下嫁坐擁億萬身家的金融才俊張家傑後，專心相夫教子，兩人婚後育有3名子女，而大女Dora日前Year 6畢業，全家總動員在學校出席畢業禮，Dora盡得媽媽真傳，長得高高瘦瘦，非常有氣質。

▲ 恭喜畢業！（IG圖片）

曹敏莉的3名子女都在此校就讀，粗略估計每年學費要使近75萬，而該校的校友都非富則貴，包括有李澤鉅的子女、徐子淇及李家誠的子女，大劉劉鑾雄的子女劉鳴煒、劉秀融以及劉秀盈等。而該校的學費亦是冠絕全港，新生被確認獲取錄後就要立即繳交15萬港元留位費。而該校推行普通話與英語教學，及多文化教育，培養學生成為領袖；亦是全港最早採用IB課程，而畢業生在IB的成績都非常優異。

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而就2022至23學年的資料顯示，該校Year 1至Year 6的全年學費高達港幣$243,300，Year 7至Year 13則是$287,300至$291,200。換言之曹敏莉的3名子女每年單是學費已高達接近75萬，可見財力驚人！

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責任編輯：王明芳