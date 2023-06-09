【珍惜食物】燒肉放題「食唔晒」加收$200　港男千字文大呻被屈錢餐廳列3點回應

▲ 男事主大呻食燒肉放題「食唔晒」被加收$200，引來網民熱議。

出外用餐「食唔晒」是否等同浪費食物？近日有男網民在社交平台上發帖，大呻自己於燒肉餐廳惠顧放題晚餐，最後卻因為夠鐘時吃剩食物，而遭店員直斥浪費，並將剩餘食物磅重後，另外向樓主加收$200。帖文一出，隨即引來網民熱議，相關餐廳之後亦在Facebook專頁列出3大要點作回應。

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男事主周三（6月7日）於連登討論區以「食個燒肉放題比人屈左$200」為題發帖，指自己與兩名好友前一天在銅鑼灣熊本燒肉惠顧了120分鐘澳洲和牛放題晚餐，另付數十元加購刺身放題。他續指，由於餐廳爐火較慢，因此他與友人在最後落單時，刻意多叫了一些肉。在快到限時之際，餐廳店員便前來提醒樓主及其好友，夠鐘後未吃完的食物將按重量收費；幾分鐘後，店員隨即將剩餘食物拿走磅重，並按照食物重量加收$200。

樓主在帖文中附上當晚吃剩食物及帳單的相片，認為所剩食物份量不多，炮轟餐廳行為是「屈錢」。他亦在文中提到餐廳其他不足之處，指餐廳客人不多，但「啲煙大到好似冇吸過咁」，又指「食物質素好普通」，不值$336的價錢。

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帖文一出隨即引來不少網民留言，當中不少網民都不認同樓主，紛紛指「梗係多，呢度份量夠一個人食到飽，咁都叫幾舊肉」、「呢度起碼都5,6碟嘢」、「佢唔捉你係人情，捉你係道理」。而熊本燒肉之後亦在其Facebook專頁留言，列舉3點回應事件。

餐廳首先為造成顧客不滿致歉，其後指出$200為顧客帶走肉類的收費。他們又表示，店員當晚曾禮貌地建議樓主加長用餐時間，但樓主提出取走剩餘肉類；而店員告知收費後，顧客並未表達任何不滿，並已當場同意付款。餐廳最後補充，如果顧客在燒肉過程上遇到困難，他們願意彈性處理，亦願意聽取意見，務求令顧客滿意。

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責任編輯：羅嘉欣