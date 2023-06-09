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【見家長】拍拖1年多首次見男友爸媽　女子不滿食飯被要求AA制公審

親子 12:26 2023/06/09

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熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

拍拖1年多首次見男友爸媽，女子不滿食飯被要求AA制。

女友與男友父母外出吃飯，應由誰付款？近日，一名女網民分享自己與男友爸媽吃飯，卻在結帳時被要求各付各的，網民感到不滿和疑惑。事件引起網民熱烈討論，大家一面倒認同女事主想法。

最新影片推介︰

TOPick一分鐘
【TOPick一分鐘】經血透視5種疾病警號　中醫分享3款飲食可緩解經痛

一名來自台灣的女網民在Dcard討論區分享自己第一次見家長經歴。她與拍拖一年多的男友家長相約在高級餐廳吃飯，她預料對方會主動請她吃飯，認為這是社會公認的習慣，所以她亦有事先準備價位相近的伴手禮送給對方。

在吃飯期間，她稱大家相處融洽，有說有笑的。不料在結帳時，網民留意到男友爸爸給妻子一個眼色，男友媽媽隨即說道︰

我和爸爸只付我們家的錢喔，你女友錢有帶夠嗎？需不需要我幫忙代墊？

她當下感到愕然，男友立即打圓場說幫女友付款，但男友媽媽堅持各付各的，還一直追問他們平時會不會AA制。她霸氣應對，當下就馬上拿出錢包付款了，而且精心準備的伴手禮亦送出了。

網民不明白是自己不應該這樣假設，還是男友爸媽真的做得不妥。網民紛紛留言︰「看來未來真的嫁過去，婆媳問題紛爭應該會不少」、「這家庭有病吧？正常基於禮貌都會請客啊」、「男方父母明顯不喜歡你，在勸退你了」。

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責任編輯︰王明芳

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