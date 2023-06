【大熱Sticker】Sticker印尼肥仔Tatan近況曝光　遊內地似出巡被粉絲集郵

在通訊軟件中,有一系列表情多多的肥仔Sticker深受歡迎,相常不少人也曾看過或使用過。

貼圖中趣緻可愛的Tatan(Jonathan R. Sugianto),轉眼間已是一名10歲的小朋友,Tatan稚氣大減,戴上眼鏡的他成為書卷氣十足,身型就依然保持肥胖。

Tatan早前就到中國內地,獲籃球員郭艾倫接機兼「陪玩」,也令其最新近況曝光。

【大熱Sticker】印尼肥仔成社交平台爆紅貼圖 9歲少年樣曝光人氣不減

最新影片推介:陳星妤專訪

內地網民「集郵」

戴著黑色粗框眼鏡的Tatan籃球員郭艾倫接機,郭艾倫在機場內與Tatan擊掌,又落力地抱起Tatan,二人其後就一起打籃球、吃日本料理、遊動物園、到遊戲中心玩,相信Tatan是盡興而歸!

Tatan在出遊期間被不少內地粉絲「集郵」,他也是來者不拒,更有一種「出巡」的感覺,十分威水!

▼ 點擊圖片放大 +10 +9 ▲ Tatan被內地粉絲「野生捕獲」。(網上圖片) ▲ Tatan被內地粉絲「野生捕獲」。(網上圖片)

積極發展中國市場?

在Tatan的IG簡介中所見,當中加上了有關中國商務的聯絡電話,IG當中又出現一段Tatan感謝中國粉絲的短片,帖文中寫道:「Thank you so much for very big love from China!! I'll see you soon!!」似乎Tatan將有更多機會在中國內地現身?

▲ Tatan感謝粉絲的支持。(影片截圖)

IG粉絲破260萬

Tatan的社交平台由家人負責經營,帳號內滿載Tatan的可愛舊照、近照,IG的粉絲量已破260萬,粉絲可謂遍佈世界各地。

他的Youtube channel則有39萬粉絲,最新一段製影片是2個月前上載。

Tatan在6年前的首條VLOG「哥哥開車接放學」,累積超過1400萬觀看次數,十分厲害!

精彩獎賞活動等您發掘:https://bit.ly/3ClEy1R