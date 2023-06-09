【大熱Sticker】Sticker印尼肥仔Tatan近況曝光　遊內地似出巡被粉絲集郵

在通訊軟件中，有一系列表情多多的肥仔Sticker深受歡迎，相常不少人也曾看過或使用過。

貼圖中趣緻可愛的Tatan（Jonathan R. Sugianto），轉眼間已是一名10歲的小朋友，Tatan稚氣大減，戴上眼鏡的他成為書卷氣十足，身型就依然保持肥胖。

Tatan早前就到中國內地，獲籃球員郭艾倫接機兼「陪玩」，也令其最新近況曝光。

【大熱Sticker】印尼肥仔成社交平台爆紅貼圖 9歲少年樣曝光人氣不減

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內地網民「集郵」

戴著黑色粗框眼鏡的Tatan籃球員郭艾倫接機，郭艾倫在機場內與Tatan擊掌，又落力地抱起Tatan，二人其後就一起打籃球、吃日本料理、遊動物園、到遊戲中心玩，相信Tatan是盡興而歸！

Tatan在出遊期間被不少內地粉絲「集郵」，他也是來者不拒，更有一種「出巡」的感覺，十分威水！

▼ 點擊圖片放大 +10 +9 ▲ Tatan被內地粉絲「野生捕獲」。（網上圖片） ▲ Tatan被內地粉絲「野生捕獲」。（網上圖片）

積極發展中國市場？

在Tatan的IG簡介中所見，當中加上了有關中國商務的聯絡電話，IG當中又出現一段Tatan感謝中國粉絲的短片，帖文中寫道：「Thank you so much for very big love from China!! I'll see you soon!!」似乎Tatan將有更多機會在中國內地現身？

▲ Tatan感謝粉絲的支持。（影片截圖）

IG粉絲破260萬

Tatan的社交平台由家人負責經營，帳號內滿載Tatan的可愛舊照、近照，IG的粉絲量已破260萬，粉絲可謂遍佈世界各地。

他的Youtube channel則有39萬粉絲，最新一段製影片是2個月前上載。

Tatan在6年前的首條VLOG「哥哥開車接放學」，累積超過1400萬觀看次數，十分厲害！

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