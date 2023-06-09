【巨型橡皮鴨】黃鴨重臨維港兩周　父親節海上漫「游」銅鑼灣尖沙咀【多圖】

▲ 相隔十年，橡皮黃鴨重臨香港。（梁偉榮攝）

相隔十年，橡皮黃鴨重臨香港，今次更首度偕同伴進駐維港，明日（10日）起展出兩星期，期間父親節其中一隻黃鴨更會沿着維港海岸線「出巡」，經銅鑼灣海面游過對岸尖沙咀，途經當區地標星光大道及K11 MUSEA等，歷時約2個多小時。

2013年的《橡皮鴨游世界.香港站》大受歡迎，今年適逢橡皮鴨訪港10周年，主辦單位 AllRightsReserved（ARR）再次邀請荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman），共同舉行的大型海上公共藝術展覽《橡皮鴨二重暢》，今次更「打孖上」有兩隻橡皮鴨在毗鄰添馬公園及中西區海濱長廊(中環段)的維港停駐。

兩隻黃鴨各高18米，是全球最高的橡皮鴨之一，停留維港期間，其中一隻將在6月18日父親節約下午1時將會「出巡」，沿着維港海岸線漫「游」，經銅鑼灣海面游過尖沙咀，途經本港地標如星光大道及 K11 MUSEA，歷時約兩個多小時。

此外， 6月12日起在尖沙咀碼頭戶外3D屏幕，播出一對立體橡皮鴨的動畫短片。繼18款於上周經已散佈港九新界18個港鐵車站，餘下6款則將於6月12日在不同車站登場，配合金鐘橡皮鴨主題車站。

活動今日（9日）舉行啟航禮，會上預告多項延伸活動，包括昂坪360正籌備「飛天橡皮鴨」、「泡泡浴主題纜車」等，詳情下周初公布；CSL Mobile亦會推出「橡皮鴨二重暢」擴增實境 (AR) 體驗，公司預告屆時無論是旅客或本地居民，都有機會獲得獨家驚喜，呼籲市民留意公布。

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記者：陳麗娜