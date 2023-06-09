【人生勝利組】14歲成人父大學未畢業生3孩　碩士爸接管家族生意期待陪兒子考大學

▲ 14歲就成為人父，30歲的碩士爸爸將陪伴16歲的大仔考大學。（《春夜》劇照）

社會普遍對未婚懷孕的年輕父母存有偏見，甚至貼上負面標籤。台灣一名年輕爸爸，14歲就與女同學初嘗禁果導致對方意外懷孕，兩人畢業後結婚，大學時再誕下兩名子女，一邊湊仔一邊讀書，碩士畢業後接管家族生意，被網民封為「人生勝利組」。

這名年輕爸爸在Dcard上以「我14歲時在煩惱兒子要給誰領養」為題，他表示，中一時抽中跟某個女同學一組做工藝課作品，兩人相約到女同學家製作花燈，二人發生關係，沒想到女同學因而懷孕。

由於女同學與家姐是單親媽媽湊大，家姐更與她同時懷孕生子，媽媽未能幫她照顧兒子，因此事主只得在孩子出生後，把孩子帶回自己家中。當年，事主的遠房表哥與妻子不孕，提出想收養事主兒子，事主最終沒有答應，他更表示自己最喜歡抱著兒子一起看卡通。

最新影片：

事主父母本來很猶豫，但由於他兒子是男家長孫，在榮升爺爺、嫲嫲的父母心中地位很重要，因此父母最終接受。事主坦言，由於家中有父母、長輩和工人，他完全不用煩惱湊B的問題，他讀書成績優異，中三時考到全班第一、全校前10名。

後來，事主與女同學結婚一家團聚，太太高中畢業後就在事主的父母身邊幫忙打理生意，他就繼續升學。大學一年級時，他直接跟同學坦白自己已成家立室，還有一個讀幼稚園的兒子，令全班同學大為震驚。

他在大學二年級和四年級時，太太分別誕下二女和細仔，大學未畢業已成為3孩之父，亦是全班第一個結紮的男人。碩士畢業後，他在科技公司工作，面試時主管見到他是三孩爸爸就直接聘用，不過後來他決定離職接管家族生意。

他30歲時，大仔已經16歲，二女和細仔都分別11歲和8歲，身高只有1.68米的他，完全被1.83米高的大仔比下去，一堆中學同學都忍不住挖苦他，30歲打波就要靠兒子罩住，他反過來嘲笑同學們還是單身。

我現在很期待，因為很快就能陪兒子考大學，還能找以前的老師幫忙寫推薦信，說不定父子還能找同一個指導教授。

帖文引來不少網民留言，有人直言他只是運氣好，家裡有一定經濟能力，支持他養小孩，「還不用管其他事情，可以繼續念他的書，如果家裡情況沒這麼好的，說不定連高中都不用念了」、「重點：家裡有事業」、「 父母夠有錢一樣是階級複製，複製的是高等階級」。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳