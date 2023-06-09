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【壽司郎之亂】日本少年舔豉油樽沾口水抹壽司　遭壽司郎索償6700萬日圓

食用安全 12:48 2023/06/09

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日本少年舔豉油樽沾口水抹壽司，遭壽司郎索償6700萬日圓。

日本知名迴轉壽司店「壽司郎」今年1月發生惡搞事件，岐阜縣一名高中生在店內用餐時，竟用舌頭舔豉油樽，並用沾了口水的手指，塗抹迴轉帶上的壽司。事件震驚全亞洲，亦導致「壽司郎」股價大跌，而「壽司郎」其後堅持對該名高中生進行刑事及民事方面追究，要求索償約6,700萬日圓（約港幣377萬元）。

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綜合日本媒體報道，岐阜縣一名17歲高中生早前在該縣一間「壽司郎」分店內，用舌頭舔豉油樽樽蓋位置，繼而後又拿起櫃子上的一個茶杯，舔過杯口後放回原位，最後更把手指含在嘴裡，再用沾滿口水的手指抹迴轉帶上的壽司。

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該段影片其後在Twitter上瘋傳，導致「壽司郎」名譽受損，母公司股價更下跌5%，在一天之間蒸發了160億日圓（約港幣9億元），外界群起撻伐，質疑店舖的衛生管理模式。

涉事高中生其後已退學，並與其監護人一起親自到壽司郎道歉賠罪，但壽司郎拒絕接受，並堅持從刑事及民事方面追究。

壽司郎認為，影片引發公眾對壽司郎的衛生管理予以不信任，必須更換所有豉油樽，同時也觸發全國大規模顧客流失、衛生管理信用受損，增添設置膠版等措施的成本。而上述這些都是向高中生索償的依據，更表示後續求償金額，或會進一步增加。

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責任編輯：羅嘉欣

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