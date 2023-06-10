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【40億千金】蔡頌思曾與黃建東傳緋聞　Jocelyn新造型靚相疑走光【多圖】

娛樂 18:35 2023/06/10

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「40億千金」蔡頌思（Jocelyn）經常大方派福利。

有40億千金之稱的蔡頌思（Jocelyn）先後參加過由TVB舉辦的《香港小姐競選》及ViuTV舉辦的《尾二一屆口罩小姐》，漸漸令人認識。

蔡頌思不時於IG大方派福利，Jocelyn最近分享性感靚相，不過卻惹來走光疑雲。

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新相疑走光

Jocelyn於IG分享新相，以絲巾紮辮再配上鮮色服裝，甚有夏日氣色。她寫道：

作為人魚，經常要落水，基本上一落水d妝就會沖走曬🥺🧜🏻‍♀️
自從楊子老師幫我設計咗呢對眉毛之後，拍攝化妝真係簡單咗好多，素顏落水都一樣咁精靈☺️

Jocelyn於鏡頭前大擺甫士，吊帶小背心內的扛底不慎露出，疑似出現走光情況。不少網民讚好Jocelyn的新相，並留言：「Cute smile 😍」、「好靚呀，好自然😍」、「可愛」。

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40億千金

Jocelyn為已故百億「海產大王」蔡繼有孫女，爸爸蔡冠深是全國政協常委、香港中華總商會會長及香港新華集團主席，因而她被封為「40億千金」。

家境富裕的Jocelyn畢業於中文大學英文系，同時亦精通法語，甚有語言天份。

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夢想成演員

由於其夢想是成為一名演員，她其後赴北京電影學院進修，為投身演藝業作好準備。

Jocelyn曾於2020年參加TVB舉辦的《香港小姐競選》且成功晉身第二輪面試，不過後來因涉及合約牴觸問題而無奈退選。

2022年，Jocelyn參加ViuTV舉辦的《尾二一屆口罩小姐》，外號為肚臍餅，最終於16強止步。

（IG圖片）

與黃建東傳緋聞

熱愛演戲的蔡頌思參演過舞台劇、電影及為電視節目擔任過主持，她曾與黃建東因合作舞台劇《老公你好悶》而傳出緋聞，其後於慈善音樂會拖手合唱蔡頌思的首支個人單曲《愈痛愈強》，加上二人於訪問中不時互窒對方，有如一對歡喜冤家。

此外，蔡頌思與唐貝詩、陳雅麗於前年一起成立網店，出售自家生酮系列甜品及生酮月餅，發展飲食業。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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