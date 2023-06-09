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【賭王孻女】24歲何超欣清華大學碩士畢業　化身小學老師教書講氣候變化

尖子教室 13:01 2023/06/09

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何超欣去年清華大學碩士畢業後四出宣揚環保，近日更化身小學老師教書講氣候變化。

已故賭王何鴻燊四房孻女何超欣去年清華大學碩士畢業，隨即獲委任為世界大學氣候變化聯盟（GAUC）首席青年官，頻頻登上國際大舞台宣揚氣候變化問題。近日超欣到清華大學附屬小學化身老師向小學生授課，以一身貼地look教小朋友要學會保護環境。

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24歲的超欣自去年清華碩士畢業後，同年7月獲委任為GAUC首席青年官，便非常活躍社交平台，頻頻分享自己到世界各國出席論壇的片段，與不同界別的精英交流，相當叻女。近日超欣返回母校的附屬小學做客席老師，超欣在微博上載了數張照片，可見穿上白T恤與穿窿牛仔褲的她，正向小學生講解氣候變化帶來的後果。

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超欣投影了多張圖片作講解，教小朋友如何從身邊的小事做起以保護環境，她又請學生們舉手回答問題及畫畫，小朋友都獲益良多。超欣最後與學生們影大合照留念，她對於是次做老師的體驗感到滿意，並留言寫道︰

小何老師第一次上講台，清華附小的同學們咱們下次再見。

超欣獲委任為世界大學氣候變化聯盟（GAUC）首席青年官，曾接受過媒體訪問。（影片截圖）

讀美國MIT取得雙學位

曾被賭王盛讚「靚到不得了」的超欣，讀書都是「叻到不得了」，自小品學兼優，小學就讀傳統名校瑪利曼小學，小學三年級時曾獲選「最有潛質運動員」，之後在英國會考GCSE考獲9A*佳績、SAT數學滿分，獲英國劍橋大學及美國麻省理工學院（MIT）取錄，最後她選擇後者。

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她在MIT主修管理和建築學系雙學士課程，就學時期已是活躍分子，除了是金融俱樂部的創始人，致力在中國和美國設立平台和組織活動，也擔任過中國留學生會會長，參加名牌大學的聯校組織活動等。

取得雙學士學位後，她就返回內地清華大學蘇世民書院升讀碩士，主修中國公共政策，去年畢業。連哥哥何猷君都大讚妹妹已超越他，成為何家的學霸。

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責任編輯︰林綺玲

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