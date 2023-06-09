【劇好聽的歌】古巨基曾負傷演《情深深雨濛濛》　復刻何書桓造型

▲ 古巨基演出音樂節目。

古巨基近日亮相首個以原聲音樂（OST）為主題的音樂節目《劇好聽的歌》，節目集結多位實力派歌手，共同演繹經典OST作品，最終組成最強OST歌手團。

首集主持問到為何加盟節目，基仔表示因為有演戲，同時也是歌手，節目組希望他跟大家分享這個特別的雙重身份。

當年基仔主演的劇集《情深深雨濛濛》風靡中港台，他直言劇集播出後，對他的演藝事業影響很深，「那不是演戲的開竅，是如何把感情投放在一個作品上面的方式，我感覺到我不『演』何書桓（劇中角色），我每天都生活着何書桓的生命。我想可以以雙重身份，歌手跟演員，來跟大家分享這個OST（影視原聲）。」

隨後便唱出《情深深雨濛濛》的片尾曲《好想好想》，基仔以三件頭西裝、打呔及手拿着西裝褸的形象演唱，原來這身造型也是悉心配搭。

「我希望有一個『書桓2.0』，所以特別搭配了一套像何書桓當年的造型，有馬甲。不知道大家看那個戲的時候有沒有發覺何書桓有一個特別的習慣，就是把衣袖捲起來，手拿着這個外套，都不穿的。」

他解釋這是他當年精心的設計，「因為在裏面除了是記者，他還會一點動作，是那種見義勇為，有甚麼事情發生就把那個外套丟就跑的那種，所以就是把那個袖捲起來，隨時在戒備的狀態。」他更自爆當時的戲服仍然保留至今。

提到拍劇的趣事，基仔驚爆當年是「負傷」演出，「有一幕戲我們在綵排的時候，有一位拿槍的演員直接把槍丟到我這個腳面上，我的腳馬上腫起來，站也站不了，根本不能走路。 大家都知道劇中的我們很喜歡郊遊，雖然鏡頭拍着我說：『嘩，這邊風景好美。』但我都不走一步的，哈哈。然後往後每一天，哪怕要轉一個鏡頭、轉一個場地，都必需要有工作人員背我，非常多謝劇組，特別一些工作人員的幫忙，也算是一種挺好的回憶。」



