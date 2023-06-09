【魚毛姐生日】余慕蓮獲容天佑提早慶祝86歲生日　曾死過翻生望活多兩年最緊要「好死」

▲ 魚毛姐最緊要身體健康！

資深藝人余慕蓮（魚毛姐）在7月4日86歲生日，日前她獲「功夫新星」容天佑提早預祝慶生，天佑更很有心預備鮮花，蛋糕及壽包送給魚毛姐，如此有心，難怪令魚毛姐笑得開懷，而且見她精神奕奕，十分精靈。

【演藝人協會】黎宣江圖余慕蓮獲傑出演藝大獎 魚毛姐喜極而泣：諗住呢世都唔會有獎

精神奕奕提早慶生

容天佑留言：「榮幸可以同魚毛姐提早慶祝生日🎂，喺余慕蓮前輩身上獲益良多🙏🏾魚毛姐仲贈咗我一句『天佑一定天上會保佑』。我都祝你身體健康，長命二百歲你哋都快啲留言祝福魚毛姐啦！」

一班網民都紛紛送祝福，更祝魚毛姐身體健康！

▲ 容天佑為余慕蓮慶生。

死過翻生 看淡生死

超過半生在娛樂圈打滾的魚毛姐，演過無數角色，惟在三年前不幸患上肺纖維化，後驗出患罕有病症血液炎而入住伊利沙伯醫院ICU，情况更一度危殆，經歷生死邊緣，幸好最終大步檻過平安沒事。

對於死過翻生，魚毛姐曾接受TOPick專訪表示沒有感到太大感覺，只望可以給她多玩一、兩年，故現在她主要吃標靶藥控制，不要讓它太早復發。

在醫院留醫那半年，她睡到背脊及屁股也爛了，她感慨表示，每個人都要死，最緊要「好死」，並自言半生沒半點遺憾。

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早立平安紙

她亦透露早已為自己立下平安紙，並會將遺產全數損出：「因為我無人無物，將來瓜老襯，間屋都值幾百萬，已經寫好會捐去東華三院。身後事都有安排好，因為人遲早排隊都要走，計劃好總好過比人呃，比人呃仲心噏。我一向不太看重錢，人最緊要健康，現在連健康都無乜，瞓醒一日就當是膁多一日，千萬不要想太多。」

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