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【人生遺憾】大學放榜前17小時爸爸病逝　女兒跪墳前分享考獲8A優秀成績

育兒經 16:25 2023/06/09

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馬來西亞1名18歲女，考獲8A2C的優秀成績，可惜爸爸在放榜前17小時病逝，她只能跪到墳前與離世爸爸分享喜悅。

放榜日，家長都會陪伴子女領取成績單，面對成果！馬來西亞一名18歲女生，卻未能如願與爸爸見證成果，她的57歲爸爸在放榜前17小時不幸病逝，她考獲8A2C的優秀成績，只能跪到墳前，與離世爸爸分享喜悅。

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綜合外媒報道，該名馬來西亞18歲女生努法拉美麗莎，在馬來西亞教育文憑（SPM）放榜當天，是她人生遺憾的一天，皆因她用功讀書，不負爸爸所望，取得優秀的成績，但爸爸卻不在了……

努法拉受訪時，透露爸爸因腎病引發併發症，在6月初入院治療，

直到昨天傍晚7時許，爸爸咽下了最後一口氣，再也陪不到我去拿成績了……

爸爸彌留時，她一直待在他身邊直至逝世。她坦言，爸爸曾經答應會陪她一起去領SPM成績，然而卻撐不到最後一刻，最終在放榜前17小時病逝。

放榜當日，17歲弟弟陪同她返回學校領取成績單，她領取成績單後，便第一時間到爸爸的墳前告訴他，「你的女兒拿到了這成績！」。

身為長女的努法拉，有3名弟妹，父母已先後離世，她獲得SPM的優秀成績，只想獻給已故的媽媽和剛剛逝世的爸爸。她更承諾一定會完成爸爸的遺願，即使遠赴國外也要完成會計學位。

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責任編輯︰王明芳

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