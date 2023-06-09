【粵劇女生】90後梁非同幼稚園已迷《帝女花》 不怕捱苦入行三年成花旦

▲ 梁非同堅守目標。

90後粵劇花旦梁非同，自2020年正式成為戲曲演員，機會不絕，已先後在新派粵劇《武俠》、《新胡不歸》及稍後公演的《新梁祝》有重要演出。

能夠在短短日子已擔演要角，梁非同感恩能遇上伯樂及前輩們的提攜，當然還要加上後天的努力，踏上虎度門的這條路，成就實在是得來不易。

梁非同2017年於中文大學碩士畢業，之後報考演藝學院修讀「中國戲曲高級文憑（粵劇表演）課程」，約三年前畢業，剛好遇上新冠疫情，大部分表演行業都陷停頓，粵劇也不例外。她自言是疫情下的畢業生：「當時都沒有甚麼演出，未有機會學以致用，唯有多作進修，看更多戲曲，為自己做好準備。」

▲ 梁非同自小醉心戲曲，並立志要成為粵劇演員。(攝影：二寶)

幸而之後演出機會陸續有來，去年演出粵劇折子戲《武俠》，同劇的梁兆明、李秋元、宋洪波等全是資深前輩，在全劇是最年青一位演員的她，感到獲益良多。

而出道數載已成為花旦，梁非同感恩道：「班主施姐（彭美施）是我的伯樂，很感謝她一直給予機會；還有燕姐（尹飛燕）的悉心訓練，以及許多前輩如兆明哥、波哥等，可說看著我成長，是有壓力，但也會化為動力，希望每一次演出都可以有突破。」

曾擔心是怪胎

梁非同對粵劇的興趣，原來自幼稚園已開始。「爸爸是戲曲迷，有次在家播放電影《帝女花》，雖然年少，卻已深深著迷，覺得仙姐、任姐好靚，歌曲又好聽，像是一見動情，自此便立志要做戲曲演員。」

對粵劇雖受父親薰陶，但這份莫名的迷戀更像與生俱來，由小學至大學選科，她都目標堅定，便是希望加入戲行。

▲ 8月跟王志良重演《新胡不歸》，她十分感激伯樂彭美施（中）的提攜。

她憶述：「讀大學時，我已同步報讀香港八和粵劇學院，之後又去過北京深造，學習京劇、川劇，中大選讀都跟文學有關，因覺得要識文化理論，可以有更多角度去欣賞藝術；而讀演藝，是想了解舞台製作，最終都能應用在戲曲表演上。」

不過，她回想讀小學時，只有自己沉迷粵劇，曾害怕被視為怪胎，中學後才覺得是值得自豪的事。「就像自己名字一樣，我是非同旁人，獨一無二，而老師和校長都很鼓勵我，記得有次要在上學時間去參加表演，學校都肯讓我早走。現在的朋友都是喜歡文化藝術，雖然未有人受我影響去學粵劇，但都會來看我的演出以示支持。」

練功至周身傷

學習戲曲之路並不容易，梁非同說演戲可以有天份，但粵劇更加需要長期的鍛練，沒有天才波，每一造手和身段都有血有汗。「訓練時受傷經常會有，試過斷手踭、甩腳甲，最痛苦是拉筋，每一次拉都很痛，但這是要持之以恆的工夫，不能疏懶，現在也是天天至少拉十幾分鐘。」

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她說父母看到女兒受傷，都會感心痛，但明白這是她的志向，故十分支持。「我從來沒有後悔過入行，亦從沒有質疑過，因這是我自小的夢想，目標一直很堅定，我很喜歡劇場的世界，因可以跟觀眾在同一個空間同哭同笑，粵劇只是其中一個平台，也是我擅長的地方，能把興趣變成工作，才更值得高興。」

曾得白雪仙指點

同齡層的女孩子喜歡旅行、購物甚至追星，梁非同笑言這都不是她最大的興趣。「我性格較文靜，不喜歡出街玩，最常做的是在家看書和寫字，小時候已有抄曲的習慣，一來有助記得內容，其次也可練字。」

她亦喜歡聽音樂，主要聽中外藝術歌曲，流行曲就較少。「第一次去紅館是看汪明荃演唱會！我都會追星，但追的是戲曲演員，最難忘是跟仙姐見過面，亦好榮幸得到她的指點，是一位我十分敬重的前輩。」

現時單身的梁非同，心思都全放在戲曲演出，故對伴侶也只有一個要求。「就是要喜歡藝術文化，未必一定是粵劇，但要有藝術的視野和胸襟，能欣賞藝術才可以尊重不同的表演。」

▲ 汪明荃是她的戲曲偶像之一。

入行要注重品德

現時她會定期去中學推廣戲曲文化，盼將來可培養更多年輕觀眾，甚至新血演員。若對有志入行者的的建議，梁非同語重深長道：「首要勤力練功，持之以恆，這行沒有一步登天，而且戲班很講規矩，長幼分明，尊師重道，是基本的品德；此外要抱有謙卑之心，多看戲，無論好壞都有值得學習地方。」

她強調當選擇了藝術工作，就要有謹慎之心。「這不是指表演上的安全，而是要有律己態度，做好自己言行，上台表演才可感染別人。」

台下十年功，這個功，正是包含人生的修養。

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記者：陳家昌