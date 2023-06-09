【大翻身】大學生做地盤工入不敷支　靠做一門小生意補貼年賺$180萬

▲ 23歲地盤工入不敷支，靠做一門小生意年賺$180萬。

如果收入不足以應付日常開支，就要想辦法開源節流。英國一名年輕的地盤工因入不敷支，想到做小生意補貼，怎料愈賺愈多，一年賺18萬英鎊（約180萬港元），足以讓他辭職做老闆。

最新影片︰

據英國《鏡報》報道，23歲的Luke Williams在大學時修讀建築和測量，2020年6月畢業後開始在建築工地工作。可是他的月薪不足以支付所有賬單，於是開始透過facebook購買舊手機，然後在eBay轉售，每月多賺1,000英鎊（約1萬港元）。

具生意頭腦 辭職做老闆

Luke做了大約一年，已經擴大業務範圍，從批發商處採購家居用品，如絞肉機、玩具、嬰兒換尿片墊、空氣清新劑等，令他每月賺3,000英鎊（約3萬港元）。他自2021年6月在亞馬遜上銷售，短短12個月內賺了18萬英鎊（約180萬港元）。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

他分享最初因賺錢不足，才不斷運用他的生意頭腦，想想有甚麼商機。當時他偶然發現了亞馬遜名為FBA（Fulfillment By Amazon）的物流服務，才意識到他可以從批發商那裡購買商品，也可以在應用程式上銷售。

由於生意愈做愈好，他去年1月索性辭去地盤工作，專心發展生意。他指現在不僅食品價格飆升，汽油價格也是如此，人們不想離家開車去超市，相反︰

如果你在亞馬遜上買東西，你可以買到更便宜的，你也不必去超市。

Luke的收入已足夠他聘請員工幫手，他現時僱用了兩名員工來採購產品。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳