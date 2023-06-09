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【照顧者悲歌】5旬婦煮麵落毒殺腦癱女及3孫　狠心犯案背後藏悲情故事

健康 13:39 2023/06/09

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5旬婦煮麵落毒殺腦癱女及3孫，狠心犯案背後藏悲情故事。

俄羅斯早前發生一宗倫常慘劇，一名50歲婦人經歷喪夫之痛，疑不堪獨力照顧23歲患腦癱的女兒和3名年幼孫兒，結果煮麵時下藥毒殺4人，最終被入獄19年。

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【TOPick診症室】小五生持續失眠6年情緒崩潰　醫生分享常見後遺症及療法

綜合外媒報道，事發於2021年12月，50歲的婦人Lidia Shiryaeva為女兒和3名孫兒煮麵時落毒，並逐一餵給他們食用，3歲和5歲孫兒當場死亡，而7歲孫兒和23歲的女兒送醫搶救後不治。

警方初步調查時以為只是食物中毒，但發現Lidia沒有中毒，經過搜證、調查、驗屍後，懷疑Lidia落毒行兇，最終將其拘捕。

Lidia被捕後坦承犯行，並憶述落毒經過，「當每個人都分心時，我走到外面，帶了一包毒藥進來，我知道我丈夫的汽車雜物箱裡有毒藥，我把它加到湯裡攪拌，然後餵給孫子和女兒」。

（新聞片段截圖）

Lidia又解釋犯案動機，指案發前數月丈夫離世對她造成沉重打擊，而她的兒子、即3名孫兒的父親，長期在外工作，故她要負起照顧孫兒和腦癱女兒的重任，感到非常吃力，表示對自己的行為感到後悔。

而身體檢查結果顯示，Lidia精神正常。當地法庭早前作出宣判，判處Lidia監禁19年。

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責任編輯：羅嘉欣

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