【好睡好起】方東昇被「Rapper婆婆」考起　81歲玉嬋婆婆帶隊深宵散步 

由方東昇、黃曉瑩及李曉欣主持的節目《好睡好起》在今晚（6月9日）播出的第6集主題是「睇鐘做人，夠鐘好瞓」，為探討年齡如何影響生理時鐘，3位主持四出找尋「早睡早起」及「晚睡晚起」代表之餘，更日探兼夜探老人院，直擊長者「出人意表」的生理時鐘。

採訪期間，攝製隊遇上不少精靈「長命百二歲」代表，有「吟詩伯伯」、「麻雀婆婆」、「宵夜婆婆」、「煲劇婆婆」及「心事婆婆」等，當中最令人驚喜的，是「夜更保安婆婆」及「Rapper婆婆」。

先說日更精靈代表「Rapper婆婆」，甫見攝製隊即使出看家本領大Rap押韻打油詩：「人一世物一世 隻眼開就隻眼閉」，最後更因語出驚人，嚇到方東昇拋出一句：「冇問題？」，場面搞笑。

▲ 呢位係「Rapper婆婆」，到底佢有幾咁「老年好聲音」呢？

深宵做體操強身

至於被封老人院「可愛夜更保安」的玉嬋婆婆，現年 81歲的她，每逢半夜一點定必準時起床，在院舍四處巡查之餘，還會做深宵體操強身健體，再定時定候上床睡覺。

對於玉嬋婆婆不按正常鐘數睡覺，老人院姑娘習以為常，並大讚玉嬋婆婆是院舍好幫手，經常幫忙監察院友深夜有否異樣。

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未能一覺瞓天光

採訪當日，玉嬋婆婆一見攝製隊即搞笑兼貼心慰問一眾「年輕人」為何要凌晨開工：「舊時後生，做工廠就捱夜做通宵，你哋依家都做通宵？」

中氣十足的玉嬋婆婆，與攝製隊暢談不夜天之餘，更示範如何「深宵散步」召喚周公，吸引3位主持全程緊貼，畫面有趣。

雖然玉嬋婆婆未能「一覺瞓天光」，但望落精神又精靈，凌晨3時返回床上睡覺時，還細細聲與主持黃曉瑩講秘密，堪稱可愛「覺」主。



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