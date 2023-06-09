  • 31°C
香港時間 : 2023609日 (週五) 13:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【好睡好起】方東昇被「Rapper婆婆」考起　81歲玉嬋婆婆帶隊深宵散步 

娛樂 13:22 2023/06/09

分享：

分享：

熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

由方東昇、黃曉瑩及李曉欣主持的節目《好睡好起》在今晚（6月9日）播出的第6集主題是「睇鐘做人，夠鐘好瞓」，為探討年齡如何影響生理時鐘，3位主持四出找尋「早睡早起」及「晚睡晚起」代表之餘，更日探兼夜探老人院，直擊長者「出人意表」的生理時鐘。

採訪期間，攝製隊遇上不少精靈「長命百二歲」代表，有「吟詩伯伯」、「麻雀婆婆」、「宵夜婆婆」、「煲劇婆婆」及「心事婆婆」等，當中最令人驚喜的，是「夜更保安婆婆」及「Rapper婆婆」。

先說日更精靈代表「Rapper婆婆」，甫見攝製隊即使出看家本領大Rap押韻打油詩：「人一世物一世 隻眼開就隻眼閉」，最後更因語出驚人，嚇到方東昇拋出一句：「冇問題？」，場面搞笑。

呢位係「Rapper婆婆」，到底佢有幾咁「老年好聲音」呢？

深宵做體操強身

至於被封老人院「可愛夜更保安」的玉嬋婆婆，現年 81歲的她，每逢半夜一點定必準時起床，在院舍四處巡查之餘，還會做深宵體操強身健體，再定時定候上床睡覺。

對於玉嬋婆婆不按正常鐘數睡覺，老人院姑娘習以為常，並大讚玉嬋婆婆是院舍好幫手，經常幫忙監察院友深夜有否異樣。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

未能一覺瞓天光

採訪當日，玉嬋婆婆一見攝製隊即搞笑兼貼心慰問一眾「年輕人」為何要凌晨開工：「舊時後生，做工廠就捱夜做通宵，你哋依家都做通宵？」

中氣十足的玉嬋婆婆，與攝製隊暢談不夜天之餘，更示範如何「深宵散步」召喚周公，吸引3位主持全程緊貼，畫面有趣。

雖然玉嬋婆婆未能「一覺瞓天光」，但望落精神又精靈，凌晨3時返回床上睡覺時，還細細聲與主持黃曉瑩講秘密，堪稱可愛「覺」主。


最新影片推介：陳星妤專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】陳星妤要求對手真摑　Yvette參加港姐為當演員：會證明自己適合這行

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【好睡好起】方東昇爆金句探討睡眠窒息症　實測坊間四大「止鼾神器」【有片】
11:39 2023/05/26
【好睡好起】方東昇爆金句探討睡眠窒息症　實測坊間四大「止鼾神器」【有片】
【好睡好起】方東昇測試辦公室午睡可「眠」性　 黃曉瑩「漢堡包」睡枕超可愛
16:05 2023/05/31
【好睡好起】方東昇測試辦公室午睡可「眠」性　 黃曉瑩「漢堡包」睡枕超可愛
【好睡好起】38度下方東昇衣服濕透　「前天文台台長」林超英堅持不開冷氣：唔辛苦！
12:48 2023/06/02
【好睡好起】38度下方東昇衣服濕透　「前天文台台長」林超英堅持不開冷氣：唔辛苦！
【好睡好起】林超英臨海大宅曝光　大廳原來有冷氣睡房享三邊落床
16:24 2023/06/03
【好睡好起】林超英臨海大宅曝光　大廳原來有冷氣睡房享三邊落床

你可能感興趣

【好睡好起】方東昇爆金句探討睡眠窒息症　實測坊間四大「止鼾神器」【有片】
11:39 2023/05/26
【好睡好起】方東昇爆金句探討睡眠窒息症　實測坊間四大「止鼾神器」【有片】
【好睡好起】方東昇測試辦公室午睡可「眠」性　 黃曉瑩「漢堡包」睡枕超可愛
16:05 2023/05/31
【好睡好起】方東昇測試辦公室午睡可「眠」性　 黃曉瑩「漢堡包」睡枕超可愛
【好睡好起】38度下方東昇衣服濕透　「前天文台台長」林超英堅持不開冷氣：唔辛苦！
12:48 2023/06/02
【好睡好起】38度下方東昇衣服濕透　「前天文台台長」林超英堅持不開冷氣：唔辛苦！
方東昇 主播 黃曉瑩 李曉欣 綜藝節目 TVB

最高瀏覽

【大婚之喜】被前財爺梁錦松視為再世恩人 82歲中文教授陳耀南9月結婚
12:47 2023/06/07
【大婚之喜】被前財爺梁錦松視為再世恩人 82歲中文教授陳耀南9月結婚
【一舞傾城】不滿李婉華批評劇情教壞細路　王晶還擊：有本事教女兒守住處女到40歲
12:56 2023/06/08
【一舞傾城】不滿李婉華批評劇情教壞細路　王晶還擊：有本事教女兒守住處女到40歲
【東張西望】街市大嬸拆白衣男「祠堂」後自認KOL　被街坊爆惡行：最鍾意同人嘈 【有片】
11:28 2023/06/08
【東張西望】街市大嬸拆白衣男「祠堂」後自認KOL　被街坊爆惡行：最鍾意同人嘈 【有片】