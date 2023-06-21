【好人好事】單親媽創NGO義教基層學童英文　不想孩子輸在起跑綫免跨代貧窮

▲ 為了支持補習中心營運，黃夙慧（Anson）會做代課老師幫補。（陳靜儀攝）

有3位兒子的單親媽媽黃夙慧（Anson），是一位英文補習老師，14年間免費為基層學生補習，學生人數過千。為了讓更多貧苦學生受惠，她創辦非牟利機構—「起跑線教育傳承協會」，提供免費網上補習服務。

對於3年前喪夫要撑起一頭家的Anson，沒有因自己的遭遇而自怨自艾，反而更積極幫助基層學童。「每個人都會遇到困難，我希望從中扶他們一把，待他們日後有能力時，會知恩圖報幫助其他人，把一顆善心傳承下去。」

Anson選擇以老師為終身職業，一切要由她中學兼職補習開始講起。「自己家境不算好，升中學後便到青協替人補習，當時一小時有40元，對我來說已算不錯。」

除了幫補家計，原來還另有目的。「我想跳出課室接觸不同的人，當時我認識了社工及中心職員，有時他們舉辦很多活動，因全是免費，我可以參加，所以中學時生活是多姿多采。」Anson說。

▲ 3年前喪夫，Anson說加速3個兒子的成長，分別是11歲大仔及一對6歲的孖仔。（被訪者提供圖片）

中學畢業後，她到澳洲大學修讀酒店管理。由於學費及生活費要自己負責，於是便不停做兼職。她笑說自己雖然是清貧學生，但卻食得好。「我要在酒店實習，有時酒店自助餐剩餘的食物，我問准廚師後便可帶走。有時早上返工，待早餐時段結束後，我便可以享用豐富的早餐。」

大學畢業前，Anson需到不同國家的酒店實習一年，同學們都選擇留在澳洲或其他歐洲國家，反而她決定到內地實習，當時月薪只有600元。「因為我想學好普通話，在內地工作很易學識語言，我覺得機會難得。」她工作勤奮，一年內由實習生晉升成為總經理的私人助理，表現受酒店的嘉許。

▲ Anson主要為小五至中六提供義教英文服務，希望知識可改變他們命運。 （被訪者提供圖片）

畢業後她回到香港，在酒店宴會部工作，但因工時長經常做至凌晨，甚至要在酒店宿一宵。雖然她只需一年半時間已升任經理，但繁忙的工作令她唞不過氣，開始尋求其他出路。她的職場轉捩點，來自一次跟鄰居的搭訕。「我在屋企的會所食飯，聽到鄰居想為兒子找補習老師，由於自己曾有補習經驗，便膽粗粗毛遂自薦，我當時只收70元一小時，家長亦一口答應。」

原本只有一個學生，後來愈來愈多，假日忙個不停。她亦不停進修增值自己，報讀多個英語教育課程。當時她剛誕下長子，希望可親自照顧，故辭掉酒店工作，並於2011年開設補習社。

▲ Anson不時會為義教學生舉辦免費的「本地旅行團」，帶學生走出補習社走訪不同社區。 （被訪者提供圖片）

補習社7成學生沒收費

補習社學生眾多，最高峰期有5間分店。後來因一次經歷，徹底改變了她的教育觀。「某日有位婆婆拖住孫女來，並跟我說：『她成績不好，我只有200元，可否先補半個月呢？隨後我再籌錢給你。』我見到婆婆的情況，便跟她說不收錢替孫女補習。」後來，有位執紙皮的婆婆提出為孫仔分期交補習費，Anson亦決定免費替他補習。

她義教的學生愈收愈多，漸漸跟補習社的其他股東意見分歧。「我明白補習社是要賺錢的，但我真的很想幫助一些基層學生，於是我決定退股，自己另開補習中心。」

Anson仍繼續進行義教，補習中心有七成學生是沒有收費。由於要維持補習社的營運及生活費，她間中會到學校做代課老師。

問到為何願意捨身幫助基層學童，她說：「很多基層小朋友都很懂事及生性，知道父母辛勞工作，所以不會爭取一些額外的資源，但我認為每個孩子都應享有教育權利，所以我願意幫助他們。」

最難得是Anson不只在學術上提供支援，還會灌輸做人道理。「作為一個老師，我不是要令孩子每科考到A，又或入到Band 1學校，反而要教導學生待人接物、解難能力及情緒智商，日後如何在社會立足等，都是相當重要。」

在義教的14年中，Anson自言遇過不少難忘的學生。「當時有一男一女的學生，他們讀中六，但父母不再供養他們，於是他們放學後到麥當勞溫書到晚上才回家，不用上課的日子便在油站做兼職工作，還特別選偏僻的油站，因車量較少，有更多時間溫書。」

Anson除了為他們免費補習外，不時讓他們在補習社溫書及休息。後來二人考入大學及獲取獎學金，現在已升讀大學二年級。

Anson在義教中，也着重傳承的重要性。「我希望義教的學生接受幫助後會懂得回饋，待自己有能力時會知恩圖報幫助其他人。我有位SEN學生成績不錯，但社交能力很差，我花了很長時間才可跟他溝通，後來他考入大學醫科，在政府醫院工作幾年後，便決定到埃塞俄比亞做醫生，全因他當年接受義教，得到別人的恩惠，便決定幫助其他人。」

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丈夫肝癌離世仍堅持義教

疫情期間，Anson仍不忘義教，3位分別讀小學及幼稚園的兒子亦留在家上網課，當時她忙個不停，這時家庭更遭逢巨變。「丈夫在2020年2月身體檢查，一切指數也正常。大約半年後卻出現腹脹情況，確診患上肝癌3期。」

晴天霹靂的消息，個性堅強的Anson選擇積極面對，並用盡積蓄送丈夫到私家醫院接受治療。「主診醫生知道我用了很多錢，包括電療、化療及標靶治療等，他堅決不收我顧問費，減少我的負擔。」

可惜丈夫在確診3個月後離世，她要承擔二百多萬元的醫療費。「我惟有不停到學校做代課及加開補習時間，還有售賣補習筆記賺錢。」

成為單親媽媽的她，一人要照顧3個孩子，但她並沒有怨天尤人，反而充滿正能量。「朋友覺得我一個女人好淒涼，應該爭取社會資源，但我覺得這是訓練3個孩子的好時機，除了提升他們的自理能力，亦能分擔家務，有助他們成長。」

▲ 她跟學生關係很好，聖誕節會開派對慶祝。 （被訪者提供圖片）

雖然要照顧家庭又要兼顧補習社工作，但她仍不忙繼續支援清貧學生，並成立了「起跑線教育傳承協會」的非牟利機構，提供網上義教補習服務。「正如機構的名字——起跑線，我們不讓孩子輸在起跑線，不讓跨代貧窮延續下去。」

現時，Anson主要負責教導英語課程，小五至中六的基層學生均可報名參加。「我們選擇網上授課，因更多學生可以受惠。我們亦鼓勵受惠者，日後可以在起跑線做義工或義教，幫助其他有需要受助的同學。」

善心的Anson致力幫助基層學生，原來有一個終極目的。「多年來，我義教超過千位學生，我不要求他們記得我Miss Wong，只希望他們長大後憶起小時候有位老師曾幫助過他們，將來懂得關懷及幫助其他有需要的人，讓更多人受惠。」

記者：招美寶