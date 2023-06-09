【明星養生】阿諾舒華辛力加首拍Netflix劇　歷6次心臟手術險死悟健康秘訣

▲ 動作巨星阿諾舒華辛力加演Netflix 電視劇《FUBAR》

美國荷里活動作巨星阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）入行以來首齣電視劇的作品《FUBAR》，在今年5月底於Netflix上架。劇集走動作喜劇路綫，讓人即時回想起阿諾當年除《未來戰士》以外另一齣賣座作品《真實謊言》。

▲ 阿諾飾演的角色在退休前才發現自己與女兒同樣為 CIA 特務。（Netflix劇照）

今年已屆75歲的資深動作巨星阿諾舒華辛力加，自2011年結束美國加州州長的任期後，已重返大銀幕。阿諾初期仍以不同類型的動作片為主，後期開始嘗試不同戲路，如護女心切的爸爸、改編自真實空難事故的復仇者，雖電影票房未算亮眼，演技卻獲得不少好評。

這次由阿諾主演的Netflix電視劇《FUBAR》，風格上承襲其1994年的成名作《真實謊言》中的動作喜劇元素，節奏明快流暢，絕對能讓所有影迷及一眾動作片愛好者看得滿足又過癮。

▲ 動作巨星阿諾舒華辛力加在 Netflix 電視劇《FUBAR》再演動作喜劇。（Netflix劇照）

生命曾危在旦夕

阿諾在劇中縱然滿頭銀髮，臉上亦充滿歲月痕迹，但看其一身肌肉及利落身手，絕對會令人忘記他是位即將踏入76歲。

事實上，在4年前《未來戰士：黑暗命運》（Terminator: Dark Fate）上映時，阿諾曾受訪時指自己在前一年一度險死。原本已有心臟問題的他，已接受過5次心臟手術，而在接受第6次手術時，情況更一度轉差，生命危在旦夕，幸而最終搶救成功。

▲ 阿諾以《未來戰士》系列電影而爆紅。（電影劇照）

康復後的阿諾指自己過往因運動量大，故飲食方面相當隨便，心臟手術後為了健康，決心改變飲食習慣。

他從每天吃14隻雞蛋和大量肉類，改為以素食為主，減少肉類，多吃了燕麥片、蔬菜和各式水果，甚至植物肉類、植物蛋白。

▲ 年逾70歲的阿諾，每天仍然堅持做健身保持體格。（阿諾舒華辛力加 IG 圖片）

運動方面，已到古稀之年的他，在醫生建議下，減少健身，即使舉重也降低重量，改為多做伸展運動，養成早上健身，下午踏單車，晚上散步的運動習慣。

撰文：王嵐