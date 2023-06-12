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【投資騙案】今年首季投資騙案按年飆升50%　損失金額逾7億元主要涉及加密貨幣及股票投資

社會 00:01 2023/06/12

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（左起）商業罪案調查科高級督察吳振耀、商業罪案調查科高級督察劉兆寶、投資者及理財教育委員會投資者教育及企業傳訊總監楊蔚怡 （湯致遠攝）

警方公布本港今年1至4月投資騙案情況，共錄得1,174宗騙案，損失金額達7億860萬元，按年分別上升50%及51%。警方表示，大部分騙案涉及虛擬貨幣、外匯及股票等投資，又指騙徒會以「低風險，高回報」於社交平台及討論區作招徠，呼籲市民多加提防。

商業罪案調查科訛騙組高級督察吳振耀表示，投資騙案於過去3年持續上升，由2020年510宗，到2022年上升至2,850宗，升幅逾4.5倍。而今年1至4月的投資騙案亦錄得1,174宗騙案，損失金額達到7億860萬元，按年分別50%及51%，受害人年齡介乎14至86歲。截至今年6月8日，警方就今年首季的投資騙案，共拘捕64人，分別為46男及18女。

吳振耀指，近年投資騙案所涉及的投資產品類別，主要是加密貨幣、外匯及股票，今年首季加密貨幣騙案錄得675宗，佔整體57%，損失金額達4億1660萬元，按年增加25%；而股票相關的投資騙案則錄得229宗，損失金額達1億2,193萬元，按年分別上升4倍及6.6倍。

表示，騙徒犯案手法類同，大部分會用「俊男美女」頭像於社交平台、討論區及即使通訊軟件上，發放投資廣告及短訊，並以「低風險，高回報」作招徠，吸引更多人參與投資，甚至自稱「投資達人」，繼而推介受害人下載一個虛假投資交易平台手機應用程式。當受害人按指示開設賬戶後，騙徒會繼而指示受害人存錢至本地個人銀行戶口，聲稱用作充值剛開設的戶口。

續稱，騙徒會在受害人的投資戶口上製造虛假投資紀錄，令受害人誤信資產有顯著增長。惟虛假投資平台上顯示的數字並非真實，若受害人欲套現資產，騙徒會以不同理由拒絕提款，如需要受害人繳交高昂手續費或聲稱系統故障等，當受害人得知無法提款時，才意識到受騙。

劉兆寶再以3個投資手機應用程式截圖為例，指雖然3個投資平台名稱及投資產品不同，但均顯示著幾乎一樣的版面及ICON，屬「換湯不換藥」。他亦指，有投資平台會顯示其他投資者的提取及存入款項紀錄，由此營造交易平台的投資氣氛熾熱，亦會不斷轉載外間財經新聞，令受害人誤以為此投資平台是正當營運。

警方表示，會與監管機構及各界人士通力合作，務求令防騙訊息無孔不入地帶入屋，傳送到不同界別及年齡層人士。

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記者：李芷玲

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