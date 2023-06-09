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【枉為人師】幼師涉餵安眠藥迫學生聽話　8童體內驗出毒品拘8名老師校長

兒童健康 16:15 2023/06/09

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台灣有幼兒園兒童被餵食安眠藥，現時至少8童體內驗出毒品。

台灣爆出有幼兒園老師涉餵安眠藥予孩子，目的是要他們聽話易管教，昨日有最新消息，警方執行第二次大搜索，全校老師包括園長共8人被捕調查，而8名小朋友體內被驗出三級毒品，其中1人還是園長的孩子。

綜合台媒報道，台灣新北市板橋區一間私立連鎖幼兒園，爆出老師涉餵食幼兒安眠藥，餵藥風暴至今，幼兒園有67名兒童，有28名去做檢驗，其中12名是家長自行安排子女檢查，另外16名是配合專案去檢查，結果總共有8名小朋友體內被驗出3級毒品「苯巴比妥」，而其中1人是園長的孩子。

幼童被老師餵安眠藥物毒品

事件起初是有3名家長在今年初陸續發現子女出現易怒，以及拉自己頭髮等自殘行為，詢問小朋友才發現被老師餵食不明藥物。

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老師涉餵食「巴比妥」及「苯二氮平類」等安眠藥物予孩子，它們都屬於3級毒品，一般人是拿不到的，醫院也需管制去使用，現時警方調查幼兒園如何取得藥物。

據悉老師是為了迫孩子聽話，容易管教，老師跟小朋友說不乖乖睡覺，就喝「彩虹藥水」。中華兒權促進協會理事長王薇君提及，孩子被餵食三級毒品，致小朋友完全不能自控，亦被老師「封口」，否則受體罰，事件令人譁然。

一個幼兒可以尖叫成那種程度，然後去撞牆拔頭髮，然後晚上睡覺甚至還會做惡夢。什麼時候喝彩虹藥水，那個老師說不能說，你不喝的話就要關起來處罰、關廁所。

老師園長8人被捕准保釋

目前有17名家長報案，有家長斥責，幼兒園方第一時間竟是以「水質」為藉口推卸責任。台灣警方昨日（8）日執行第二波搜索，全校老師包含園長共8人，被依被告身分約談被捕。多名老師及彭姓園長交保釋金由2萬至5萬台幣（約5千至1.3萬港元）不等。

新北市府衛生局表示，預計在一個月後，主動安排小兒神經外科，去做相關檢測。

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責任編輯︰王明芳

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