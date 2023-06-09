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【暑期興趣班】識別壞人提防被拐帶襲擊　以色列自衛術學逃脫反擊自我保護

中小學 16:29 2023/06/09

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熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

學以色列自衛術，讓小朋友識別壞人，提防被拐帶或襲擊。

本港近年不時傳出拐子佬、拐子婆疑雲，近日更出現恐怖斬人案，若可以訓練小朋友注意日常生活的潛在危險，識別壞人及提高自我防衛意識，可大大增加小朋友脫險的機會。以色列自衛術教授孩子遇襲時掙脫、打擊要害及逃走等技巧，家長不妨趁暑假讓小朋友參加課程，學習好好保護自己。

以色列格鬥術或自衛術源於二戰時期，在以色列的匈牙利人發明這個技術體系，讓猶太人在遇到納粹迫害時，做一些身體的即時阻止和打擊。其主張是學員應避免衝突，但若無法避免，應盡快結束打鬥，並迅速逃離險境。它以攻擊敵方要害為主，並不限於任何危險招式。

（左起）助教Andy、教練Kenny及助教Mika均表示，自衛術可助學員注意日常生活的潛在危險。（文子健攝）

學防禦閃避擋刀槍

Fightkids教練Kenny sir教授以色列自衛術約5年時間，他表示，自衛術有別於一般擂台競賽，例如泰拳或拳擊都是比賽模式，在擂台上有時間限制、規則和得分技巧，但自衛術則沒有規則或賽例，而是利用逃走或制伏的手段，去達成自衛目的。

助教Andy sir補充，傳統武術未必會教擋刀或其他武器，而且少了打擊或腳踢技巧，但以色列自衛術，會很多不同範疇，包括防禦訓練、閃避反應訓練、拳腳空手應對、刀具利器、棍棒、手槍等威脅應對。

課程分為初班、中班及高班，初班會教小朋友識別危險、逃脫和即時性的反應閃避等；中班則會教擋架、保護身體要害和一些防守反擊技巧；最後高班會教攻擊技巧，一個有效的攻擊，可以提升小朋友逃脫的機會，或制止連續被攻擊的機會。

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成功逃走已是贏

除了按能力分班，課程亦按小朋友年齡細分，3歲起已可學，8歲以下是親子班、8至11歲為兒童班、12至15歲是青少年班、15歲以上是成人班，另設暑期班讓學員體驗自衛術和體能訓練等。雖然實戰技巧並不複雜，不過必須反復練習，並加強體能力量，才可以起到防衛作用。Kenny sir解釋︰

自衛術以總體利益為主，例如識別到危險，成功逃走已是贏，令到人無法傷害你就是贏。我們不會強迫學員很遠見到危險，還要衝過去擋兩下才逃走，希望小朋友活學活用，訓練腦訓思考，哪個才是最佳動作。

10歲的許鈞然和8歲的許鈞皓是兩姊弟，他們參與課程約一年半，均認為學習自衛術可以在有危險時保護自己，並提升自信，鈞然認為，逃脫術非常有用，因為當被人襲擊時，身形較細小的她可以避免被傷害。

而11歲的黃仲熙則學了近兩年，他坦言自己喜歡反擊的動作，最深刻印象的招式是把人絆倒，他希望保護自己之餘，也能保護其他較弱小的同伴，

我見到壞人的話，我會主動去制止。

三招入門自衛術

Kenny sir教授3招逃脫和反擊技術非常實用，若不幸被人捉手企圖拉走，又或被人從後抱住，也可以嘗試用以下3招應對。

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記者：林愛娜

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