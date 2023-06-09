【父非禮女】涉多次非禮9歲女兒父囚4年半　法官斥情節幾近強姦

▲ 涉多次非禮9歲女兒父囚4年半，法官斥情節幾近強姦。（資料圖片）

40歲小學電腦技術員涉於10個月內，乘妻子上班時，在家多次非禮年僅9至10歲的女兒，撫摸其胸部及以下體摩擦女兒下體，女童向老師披露事件後揭發。涉案父親早前承認5項非禮罪，今（9日）於高等法院被判監4年半。暫委法官判刑時斥責被告嚴重違反誠信，作為父親不但沒有保護女兒，為滿足性慾而利用女兒作性侵行為，其中1次被告曾摩擦事主下體達20次，並停留達1至2分鐘，法官指情節幾近強姦。



40歲被告案發時為小學電腦技術員，承認5項猥䙝侵犯另一人罪，控罪指他於2021年7月至2022年5月期間，5度猥䙝侵犯女童X，X當時9至10歲。



暫委法官判刑時指，根據精神及心理報告，事主事後情緒受困及曾自殘，並曾萌自殺念頭。事主對被告所作所為感到憤怒，與母親均有創傷後遺症，建議接受輔導以作抒緩。

根據心理報告指，被告因工作壓力而失控，為尋求刺激和親密關係而犯案，對家庭造成不可挽回的創傷感到懊悔。被告沒有反社會或對女性有敵意，沒有證據顯示被告對青青期女孩有性興趣，亦非戀童癖，重犯機會低。

代表律師求情指，被告具真誠悔意，願意為自己作為負責任及接受輔導。被告於求情信表示感到羞恥，因其作為為妻女帶來痛苦。

暫委法官指出，被告作為父親，不但沒有保護女兒及為女兒提供安全的家庭，更乘與女兒獨處時，約於10個月內作出性侵行為，被告明顯利用當時年僅9至10歲的女兒滿足性慾，嚴重違反誠信。

暫委法官續指，其中4次事件涉及被告摩擦女兒下體，案情非常嚴重，其中1次被告更摩擦事主下體達20次及停留達1分鐘，情節幾近強姦，考慮所有因素後，就5項控罪共判監4年8個月，基於被告自願向警方披露其中3次事件，否則並沒有證據作出檢控，酌情減刑2個月，共判監4年6個月。



案情指，被告與妻女同住，2021年12月，X告知母親夏天起遭被告撫摸。母親與被告對質後，被告承認及承諾不會再犯。至翌年5月，X告知母親續遭被告不恰當地撫摸，被告於妻子質問下稱已盡力控制自己，妻子建議被告求醫，並告知X難以離婚，要求X給予被告機會，母親其後亦安排兩人避免獨處。及至冋年6月，X向老師披露事件，校方轉介予社署及警方跟進。



X向警方表示，案發期間每月發生最少10次同類事件。本案涉及5宗事件，被告均著X進入房間，撫摸其胸部及下體，其餘4次被告均以下體摩擦X，被告警誡下承認於其中1次事件中摩擦X下體達20次，並停留1至2分鐘，當時X表現不開心。

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記者：林育慧