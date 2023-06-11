【靚太安樂窩】2招KO新鞋落地頂趾刮腳兼流血 醒你了解腳形揀鞋款+鞋履保養貼士
大家都應該經歷過，試鞋時尺寸合適，但新鞋落地當天就出現頂趾、刮腳及甩踭等情況，想避免做「容易受傷的人」？ 今集《靚太安樂窩》有鞋履結構調整員鞋佬和大家分享不同腳型人士適合的鞋款、網上買鞋注意事項、如何KO新鞋刮腳流血及鞋履保養等貼士。
1） 買鞋7大先決因素
一對舒適的鞋最基本應有條件是尺寸合適。其次，就是用料及設計。第一，鞋面材料和結構影響保護程度； 第二，內裡質地可選擇豬皮或羊皮，波鞋建議選擇較透氣的網面； 第三，建議揀選真皮鞋子，因為PU皮較侷促，甚至擺放長時間後會爛掉。
第四，中底板必須穩固，才可完全承托整個人重量，否則影響走路姿勢； 第五，有坑紋的鞋底可防滑；第六，矮踭文化所趨及安全性問題，建議揀選鞋踭高度45 mm或以下的樂福鞋或高踭鞋。
2） 先了解腳型再決定鞋款
鞋佬指，普遍香港女士都是羅馬腳型，腳型較寛闊，腳趾長度平均又整齊，適合選擇方頭鞋。腳型偏瘦的女士，可以選擇尖頭鞋或小圓頭鞋。二趾長過公的女士，適合穿着尖頭鞋，因為尖頭位置可以平放第二隻腳趾。
「鴛鴦腳」女士買鞋時，就要因應尺寸較大的一隻腳去選擇尺寸。扁平足的女士，可以購買半碼的足弓墊，以免雙腳向內傾側，矯正步行和站立姿勢之餘，長期走路亦更舒適。
3） 試鞋注意事項
鞋佬表示，以多年銷售經驗之談，「試鞋最佳時辰」是中午12時至下午3時，或晚上8時後。因為大部份女士在下午4、5時，雙腳較腫脹。
除此之外，他又分享一個常見現象：即使在實體店買鞋，最後仍會錯誤選擇尺寸，全因「第一錯覺」。
10個女士去門市買鞋，10個都會買錯Size。因為試行幾步，感覺有點緊，就會要求換大一個尺寸。認為寬鬆合身後，就直接買走，其實已經選擇錯誤。
他提醒，在第一次試穿時應該感覺前掌位置較夾腳，但不會甩踭，才代表適合你的正確尺寸。始終波鞋和真皮鞋，會越著越鬆。
4） 不同鞋款試穿建議
- 波鞋
建議穿着厚襪。如果着薄襪，會覺得鞋子較緊，加上波鞋可以買大一個尺寸。
- 女裝鞋
建議除掉襪子，赤腳試穿，因為着襪容易跣腳。穿上後，前掌位置感覺微緊才是合適，因為真皮鞋會越穿越鬆。
- 拖鞋/涼鞋
穿上後，最重要是前橫帶能包裹所有腳趾，不會令腳趾向前衝。因為最影響外觀的情況是腳趾露出在鞋邊外，直接接觸地下。
5） 網購買鞋注意事項
- 建議先量度腳掌長度，觀察腳型，再拍照給網店店員進行詢問。再根據店員建議，依照鞋款選擇合適尺碼。
- 揀選有購物保障的網店，最好有7至14天無條件退換貨品。
6） KO新鞋刮腳夾腳
新鞋落地導致刮腳流血，可以說是「老是常出現」。避免流血事件，可以用一枝有坑紋設計的雙頭筆筆頭，磨平後踭、鞋邊等刮腳重災區。來回地做20至30次，聽到有「刮刮聲」，就可以軟化鞋邊皮質，把線口壓回皮內，減低刮腳可能性。
至於夾腳的話，鞋佬指用「鞋撐」作用不大。因為撐鞋器形態固定，假設將它放在方頭鞋或尖頭鞋內，撐大後有機會令鞋身變形。因此，最好擴大鞋身方法是用自己腳掌。
可以先穿上厚襪，拿着風筒用熱風來回地吹向鞋面2-3分鐘，大約做2次，有效擴大鞋子圍度約半碼至一個碼。
但如果頂趾，就一定要放棄該對鞋子，否則腳趾會瘀黑。因為鞋子可以變寛，但不可以變長。
7） 鞋履保養
|白波鞋
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|羊皮鞋
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|漆皮鞋
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謬誤Q&A
問：買鞋大不買細？
答：視乎個人發育完成程度，小朋友的話必然是買大不買細。成年人而言，最重要是尺寸合適。始終在品牌、設計師或鞋廠設計鞋楦時，已經設計為假設尺寸合適，可發揮舒適狀態，而尺寸不適合、承托位不正確的情況，會越著越辛苦。
問：所有鞋都是越著越鬆？
答：事實上正確，真皮鞋、波鞋變鬆的程度較快，布鞋、PU鞋較慢。
問：買大尺寸如何解決？
答：可購買用於前腳掌的半墊，雖然能減半個碼數，但腳感會變得不太舒適。
問：用1隻手指驗鞋楦鬆緊？
答：做法適用於發育未完成的小朋友，但對於成年人而言未必正確。因為一個手指為是一個碼半，代表鞋楦同樣大一個碼半。
問：圓頭鞋帶Vs扁頭鞋帶，哪個較好？
答：圓頭鞋帶又名蠟帶，因為鞋帶表面會塗上一層蠟，所以比較滑身，感覺上容易「甩鞋帶」。扁頭鞋帶多數是棉質鞋帶，打結後較不容易「甩帶」。
問：女士着波鞋導致腳形變寬闊，再穿尖頭鞋可以修飾腳型？
答：可以，假設情況許可下，四天穿着波鞋，另外三天穿着女裝鞋，可以逐漸修飾腳型。大概2至3個月，腳型會由扁身變得齊整立體。
問：最好每天穿着不同鞋子，讓它們有休息時間？
答：正確，可讓鞋子「抖氣」回復原本鞋型，因為穿着過後會按照你的腳型而走位。如果長時間穿着，會影響鞋子耐用程度，所以最好「着一日唞兩日」。
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責任編緝：張懿慧