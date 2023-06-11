【靚太安樂窩】2招KO新鞋落地頂趾刮腳兼流血　醒你了解腳形揀鞋款+鞋履保養貼士

▲ 鞋履結構調整員鞋佬和大家分享揀選合適鞋履注意事項、避免新鞋刮腳夾腳及保養貼士。

大家都應該經歷過，試鞋時尺寸合適，但新鞋落地當天就出現頂趾、刮腳及甩踭等情況，想避免做「容易受傷的人」？ 今集《靚太安樂窩》有鞋履結構調整員鞋佬和大家分享不同腳型人士適合的鞋款、網上買鞋注意事項、如何KO新鞋刮腳流血及鞋履保養等貼士。

▲ 作為資深鞋履結構調整員，鞋佬提醒大家，緊記買鞋最重要選擇合適尺寸、用料和結構，款式反而是其次。 (文子健攝)

1） 買鞋7大先決因素

一對舒適的鞋最基本應有條件是尺寸合適。其次，就是用料及設計。第一，鞋面材料和結構影響保護程度； 第二，內裡質地可選擇豬皮或羊皮，波鞋建議選擇較透氣的網面； 第三，建議揀選真皮鞋子，因為PU皮較侷促，甚至擺放長時間後會爛掉。

第四，中底板必須穩固，才可完全承托整個人重量，否則影響走路姿勢； 第五，有坑紋的鞋底可防滑；第六，矮踭文化所趨及安全性問題，建議揀選鞋踭高度45 mm或以下的樂福鞋或高踭鞋。

2） 先了解腳型再決定鞋款

鞋佬指，普遍香港女士都是羅馬腳型，腳型較寛闊，腳趾長度平均又整齊，適合選擇方頭鞋。腳型偏瘦的女士，可以選擇尖頭鞋或小圓頭鞋。二趾長過公的女士，適合穿着尖頭鞋，因為尖頭位置可以平放第二隻腳趾。

「鴛鴦腳」女士買鞋時，就要因應尺寸較大的一隻腳去選擇尺寸。扁平足的女士，可以購買半碼的足弓墊，以免雙腳向內傾側，矯正步行和站立姿勢之餘，長期走路亦更舒適。

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3） 試鞋注意事項

鞋佬表示，以多年銷售經驗之談，「試鞋最佳時辰」是中午12時至下午3時，或晚上8時後。因為大部份女士在下午4、5時，雙腳較腫脹。

除此之外，他又分享一個常見現象：即使在實體店買鞋，最後仍會錯誤選擇尺寸，全因「第一錯覺」。

10個女士去門市買鞋，10個都會買錯Size。因為試行幾步，感覺有點緊，就會要求換大一個尺寸。認為寬鬆合身後，就直接買走，其實已經選擇錯誤。

他提醒，在第一次試穿時應該感覺前掌位置較夾腳，但不會甩踭，才代表適合你的正確尺寸。始終波鞋和真皮鞋，會越著越鬆。

4） 不同鞋款試穿建議

▲ 穿著拖鞋/涼鞋時，最忌前橫帶未能包裹所有腳趾，令腳趾向前衝，直接接觸地下。(文子健攝)

波鞋

建議穿着厚襪。如果着薄襪，會覺得鞋子較緊，加上波鞋可以買大一個尺寸。

女裝鞋

建議除掉襪子，赤腳試穿，因為着襪容易跣腳。穿上後，前掌位置感覺微緊才是合適，因為真皮鞋會越穿越鬆。

拖鞋/涼鞋

穿上後，最重要是前橫帶能包裹所有腳趾，不會令腳趾向前衝。因為最影響外觀的情況是腳趾露出在鞋邊外，直接接觸地下。

5） 網購買鞋注意事項

建議先量度腳掌長度，觀察腳型，再拍照給網店店員進行詢問。再根據店員建議，依照鞋款選擇合適尺碼。

揀選有購物保障的網店，最好有7至14天無條件退換貨品。

6） KO新鞋刮腳夾腳

新鞋落地導致刮腳流血，可以說是「老是常出現」。避免流血事件，可以用一枝有坑紋設計的雙頭筆筆頭，磨平後踭、鞋邊等刮腳重災區。來回地做20至30次，聽到有「刮刮聲」，就可以軟化鞋邊皮質，把線口壓回皮內，減低刮腳可能性。

至於夾腳的話，鞋佬指用「鞋撐」作用不大。因為撐鞋器形態固定，假設將它放在方頭鞋或尖頭鞋內，撐大後有機會令鞋身變形。因此，最好擴大鞋身方法是用自己腳掌。

可以先穿上厚襪，拿着風筒用熱風來回地吹向鞋面2-3分鐘，大約做2次，有效擴大鞋子圍度約半碼至一個碼。

但如果頂趾，就一定要放棄該對鞋子，否則腳趾會瘀黑。因為鞋子可以變寛，但不可以變長。

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7） 鞋履保養

白波鞋 拿着魔術海綿，沾少量水份，直接在鞋身上來回地洗刷。 羊皮鞋 用紙巾（不要用廁紙）及清水，來回地在鞋身上輕擦，令污糟部份變淡。切忌用化學清潔劑，會直接影響羊皮皮質，有機會甩色有印。 漆皮鞋 建議用紙巾或不會掉毛的毛巾，沾水輕抹。

深色和淺色的漆皮鞋不要擺放在一起。因為當貼近擺放後，大約20分鐘，就會出現「吸色」情況，淺色鞋會染色。建議穿着三次後進行清潔，令鞋子更耐用。

謬誤Q&A

▲ 鞋佬坦言，事實上沒有一對高踭鞋是完全舒服。建議在需要穿着高踭鞋的場地才穿上，其餘情況下建議攜帶平底鞋作替換。(文子健攝)

問：買鞋大不買細？

答：視乎個人發育完成程度，小朋友的話必然是買大不買細。成年人而言，最重要是尺寸合適。始終在品牌、設計師或鞋廠設計鞋楦時，已經設計為假設尺寸合適，可發揮舒適狀態，而尺寸不適合、承托位不正確的情況，會越著越辛苦。

問：所有鞋都是越著越鬆？

答：事實上正確，真皮鞋、波鞋變鬆的程度較快，布鞋、PU鞋較慢。

問：買大尺寸如何解決？

答：可購買用於前腳掌的半墊，雖然能減半個碼數，但腳感會變得不太舒適。

問：用1隻手指驗鞋楦鬆緊？

答：做法適用於發育未完成的小朋友，但對於成年人而言未必正確。因為一個手指為是一個碼半，代表鞋楦同樣大一個碼半。

問：圓頭鞋帶Vs扁頭鞋帶，哪個較好？

答：圓頭鞋帶又名蠟帶，因為鞋帶表面會塗上一層蠟，所以比較滑身，感覺上容易「甩鞋帶」。扁頭鞋帶多數是棉質鞋帶，打結後較不容易「甩帶」。

問：女士着波鞋導致腳形變寬闊，再穿尖頭鞋可以修飾腳型？

答：可以，假設情況許可下，四天穿着波鞋，另外三天穿着女裝鞋，可以逐漸修飾腳型。大概2至3個月，腳型會由扁身變得齊整立體。

問：最好每天穿着不同鞋子，讓它們有休息時間？

答：正確，可讓鞋子「抖氣」回復原本鞋型，因為穿着過後會按照你的腳型而走位。如果長時間穿着，會影響鞋子耐用程度，所以最好「着一日唞兩日」。

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責任編緝：張懿慧