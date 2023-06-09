【親子好去處】巨型橡皮鴨重臨維港行孖咇　一連兩周駐守中環海面+父親節出巡

由創意品牌AllRightsReserved（ARR）邀請荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）呈獻的大型海上公共藝術展覽《橡皮鴨二重暢》，於明日（6月10日）起一連兩星期（視乎天氣等情況而定）開放給公眾潮聖。

2013年的《橡皮鴨游世界．香港站》吸引大批市民聚首維港海濱與橡皮鴨見面及合照。今年適逢橡皮鴨訪港10周年，橡皮鴨再次來到香港，更帶來它的同伴，它們各高18米，是全球最高的橡皮鴨之一。活動期間，橡皮鴨們會停駐在維港海面，市民在添馬公園及中西區海濱長廊（中環段）一帶就可以一睹兩隻橡皮鴨真身。

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在6月18日父親節當天，其中一隻橡皮鴨更會離開同伴「出巡」，在下午1時開始沿着維港游歷九龍沿岸，經銅鑼灣海面游到尖沙咀，途經著名地標如星光大道及K11 MUSEA，當游到文化中心便會折返中環海面，再次與同伴合體。

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這次活動還提供多款精美實用的香港獨家紀念品讓市民在官網選購，當中包括銅雕、麻雀連籌碼套裝、陶瓷3合1茶具套裝、限定款T恤等等。

更多《橡皮鴨二重暢》的相關活動及詳情如下︰

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責任編輯︰王明芳