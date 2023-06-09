【減肥後遺症】392磅肥妹自少受盡欺凌　做手術激減238磅卻勁後悔：性生活全毀

▲ 392磅肥妹自少受盡欺凌，做手術激減238磅卻勁後悔： 性生活全毀！

不少人因過於肥胖而開始減肥，美國一名體重高達392磅的女子，自少受盡欺凌，於是下定決心減肥。兩年前她成功減掉238磅，但卻換來一身贅皮，令她感到非常後悔，更抱怨「毀了她的性生活」。

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綜合外媒報道，美國阿拉巴馬州36歲的Scarlet Corsi表示，她從小到大都是胖胖的，一直受他人欺負，同學會故意絆倒她，在她跑步時大喊：「跑起來！胖子！」，甚至惡毒地説她應該「把自己吃胖到死掉」，並稱她為「備胎」。

因為遭到欺凌，Scarlet變得開始依賴食物來填補她被孤立的空虛感。2018年她的母親去世，這使她變得更加暴飲暴食，每天喝12罐汽水，一年在飲食上花費超11,000美元（約8.6萬港幣），她的體重也因此直飆至392磅。Scarlet直言，她認為「最糟糕的噩夢」的是她去遊樂場的時候，因為太胖坐不下遊樂設施而遭到眾人取笑；在一項遊樂體驗中，甚至連安全帶的半圈都繫不上，最終她只能哭著跑開。

她決定接受胃袖狀切除手術，手術後她也改變了自己的飲食習慣，以生酮飲食為基礎，早餐和午餐吃蛋白質奶昔，晚餐則吃瘦肉配沙律或蔬菜。最後她成功減去了238磅，但她不但沒有對自己的體重感到滿意，反而因為減重後，身上有重達28磅的贅皮，讓她感覺自己只是「從一個怪物，變成了另一種怪物」。

她表示，這些贅皮嚴重影響到了她的生活，特別是她根本無法享受跟男友有親密關係，因為不論她怎麽調整姿勢都會有贅皮垂下來，

一直以來我都對自己的身體感到恐懼，因為這些贅皮會使我發出奇怪的拍打聲和擠壓聲。

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Scarlet還提到，這些贅皮會引起皮疹、擦傷和感染，她日常穿衣服也必須要把贅皮捲起來塞進胸罩裡，因為它隨時會從衣服裏面溢出。她形容，

當我在洗澡或在水中時，我的皮膚會上下浮動，看起來就像水母一樣。

為了接受移除贅皮手術，Scarlet設立了成人社交平台OnlyFans的帳號和募資平台。她强調，這不是為了自己的虛榮心，「這導致了健康問題，我的屁股上下垂的皮膚太重了，這傷害了我的神經，讓我很難彎腰和坐直。」並表示，接受移除贅皮手術，只是想讓自己真正感受到有自信的感覺。

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責任編輯：羅嘉欣