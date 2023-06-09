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【BLACKPINK成員】美劇與兩男跳辣身舞被批似AV　Jennie傳拍MARVEL片做冰封偶像

娛樂 16:03 2023/06/09

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韓國人氣女團BLACKPINK成員Jennie不但能跳能唱，而且還能演。近年她踩入影視圈發展，有份參演HBO新劇《The Idol》（偶像漩渦），雖然只是配角，但迴響度足已鬧偏全球。

其中與兩名男舞蹈員跳辣身舞的片段，被韓國粉絲轟似3P動作，而同劇擔正女主角的尊尼特普（Johnny Depp）女兒Lily-Rose Depp，在劇中有裸露演出，因此被網民狠批劇集似AV色情片，劣評如潮。

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「令自己變得勇敢」

Jennie在首劇與兩名男舞蹈員大跳辣身舞，展示舞技，雖然出場只有短短10分鐘，但足已話題十足。穿上熱褲及小背心的她大騷纖腰，袖兩名男舞蹈員摸大腿之餘，又抱又攬又磨，意識相當大膽。

加上向來是性感女神代表的Jennie，露出極享受的表情，令粉絲們難以接受。不過，亦有不少網民大讚Jennie舞技突飛猛進，跳得非常出色。

她曾透露過接拍劇集的原因：「這是一個令自己變得勇敢的機會，我不用訓練或做任何準備，他們只要我演回自己。我沒有這樣的經驗，所以我要打破這道牆。」

（影片截圖）

除了劇集，今日（6月9日）傳出繼韓星朴敘俊後，Jennie成為下一位加盟MARVEL漫威超級英雄電影系列的韓星。有指她將飾演全新超級英雄角色Luna Snow，此角人物設定是一名能操控冰雪超能力的K-Pop偶像，亦是跟Jennie本人一樣為偶像歌手。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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