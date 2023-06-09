【全民造星】跟姜濤同期出身比賽後即結婚　新手爸爸鄧禮迪自認是女兒奴

▲ 曾參加首屆《全民造星》的鄧禮迪，今年已是位和太太育有3歲女兒的新手爸爸。（黃建輝攝）

出道做偶像和做爸爸，聽起來是兩件無法同時進行的事，但在首代《全民造星》參賽者鄧禮迪（Tik）身上，卻又是他人生中最重要、最渴求的事。

出歌一直是自己的夢想，但建立自己的家庭，和太太生一個可愛的女兒，也是我早就計劃好的人生大事。

今天的他，既是位有新歌派台的新晉歌手，更是個擁有可愛囡囡的幸福爸爸。魚與熊掌，這位「造星」前輩早就兼得了。

▲ 5年前參加《全民造星》時，因身形高大、樣貌俊俏而成熱門，更被網民稱為「港版崔始源」。（受訪者提供）

大眾對於鄧禮迪的認知，來自他於2018年參加大型選秀節目《全民造星》的經歷，作為與姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）等現役當紅偶像的「同期」，即使晉身20強，名次甚至比在30強止步的Anson Lo更前，發展卻相對保守低調，甚至在比賽結束不久即結婚生子。

他解釋：「其實當年參賽時也29歲了，而且和女朋友，即現在的太太拍拖6至8年，長跑了好長時間了！比賽後自己年紀到了30大關，就更會去考慮結婚建立家庭這件事。」

結婚確是Tik計劃好的事，比賽後便着手求婚，只是沒想到成為爸爸這件事也來得這麼快。「我一直都夢想有個女，但因為太太那邊有家人一直想追多個卻追了好幾年，所以我們也以為沒那麼快，以為可以慢慢計劃，但Luna很快就來報到了！」

30出頭就做爸爸，在這個年代絕對算早，加上身處工作繁忙的娛樂圈，但看Tik臉上滿足又甜蜜的笑容，就知道囡囡的來到雖然比意料早，卻絕對是最甜蜜的意外。

▲ 鄧禮迪與 MIRROR 成員為「同期生」，偶爾亦現身電視節目表演。（受訪者提供

疫情初期出生 遺憾未陪產

當問到他和太太是否都恨生女兒，Tik搶着笑答：「我就一定是想生女的！以前就一直想像要怎樣錫個女，要對佢如珠如寶。太太其實一開始想生仔，不過當Luna出世後，太太就對我說：『其實生女都幾好啊，我而家都鍾意女多啲！』」

生兒育女的滿足在Tik身上表露無遺，不過有樂自然也有苦，尤其是作為沒有額外後援的新手爸媽而言。「Luna出世時是疫情剛爆發，我們連工人也不敢請，也其實很難請。所以頭一年真的比較辛苦，沖涼、換片、餵奶、哄睡，全部都是我們兩個人做。」

說起初生那段日子，Tik感慨指連太太入產房那刻自己也陪不到。

我真的期待已久，想陪太太，也想親手剪臍帶，但全部都做不到，很可惜，也辛苦她一個人面對。

寶貝女兒Luna剛過3歲生日不久，轉眼就要上學當幼稚園新生，問Tik是否現在可以鬆一口氣，他一聽睜大眼笑說：「其實我覺得初頭反而是蜜月期，我想是因為她很好湊，滿月就自己戒了夜奶，也很規律，真的隔三、四個鐘就醒來要食奶。當她開始會行會跑，那才真的攰，因為要一直追住、陪住。」

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照顧小朋友需要兩夫妻同心協力，問Tik認為自己是否稱得上神隊友，他想想後指：「我想我幫到手，但去不去到神級就不知道了，不過一直都會和太太互相補位。像是現在Luna很準時早上7點幾就會醒，大家就輪流起身湊，另一個就可以休息。」

出門影全家福遇爆屎片

囡囡Luna眼大大甜美可愛，Tik和太太的社交平台上亦有不少和寶貝女的溫馨合照，原來當初第一次想拍這些溫馨全家福時，卻相當狼狽。「那時囡囡還細，還是手抱階段，我們一早襯好衫，全家都同一色Tone，想出門影幾張全家福。但因為是第一次，不懂得做好準備，只有身上那套衫，結果卻遇上爆屎片，衣服上都沾到。結果就變成在外面手忙腳亂地清潔，最後Luna身上就只剩底衫，根本影不到甚麼溫馨全家福！」

現在已成湊女熟手爸爸的Tik，邊回想當初邊哈哈大笑，當時的慌張已成充滿回憶的趣事。「始終囡囡還細，所以就算工作再忙，都一定要抽時間陪伴，這是我自己對家庭的承諾。」

《造星》5年後出處男單曲

參加過第一屆《全民造星》的鄧禮迪，事隔5年後於上月29日推出首支個人單曲《同類》。

▲ 今年首次派歌做歌手的鄧禮迪，希望新歌《同類》讓大眾明白人人平等，減少歧視和標籤的存在。（受訪者提供）

對於為何花了5年時間才出歌，Tik直言：「有好幾個原因，雖然當時很開心入到20強，但都明白自己有太多不足，當時評判的評語對我很有建設性，所以比賽後就找了好朋友兼歌唱老師Guddy學唱歌，亦有找老師去學戲，希望先好好裝備自己。」

第二個花時間的原因就是資金、題材。「出歌需要資金籌備，同時都想有一個的自己喜歡的題材和旋律，所以很多謝監製兼作曲的大輝寫了《同類》這首曲給我。」

新歌題材講述被標籤的痛苦，源自Tik身邊的真實故事。「自己身邊有一些經常被標籤的朋友會向我訴苦，講自己遭到歧視及不公平對待，啟發我構思這首歌的主題。希望歌曲可以讓大家減少歧視偏見，社會應該多點和諧關愛。」

怎說也是自己第一首歌，又是籌備已久的作品，自然希望親力親為參與。「當資金和構思都有了，我就開始問身邊人意見，了解如何製作歌曲，如何挑選心水製作人等，盡量所有流程都參與。」

Tik希望歌詞能準確表達自己想法，在與作詞人Oscar（李文曦）溝通後更再以千字文講述身邊朋友如何被歧視的經歷及感受。「本來擔心自己表達得未夠清楚，打算再打一篇千字文，怎知第二篇未寫好，就收到Oscar第一版歌詞，一看已很喜歡，因為歌詞真的完美地表達了自己的意思。」

場地提供：The AIR@The ONE

記者：王嵐