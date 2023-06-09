▲ 美國一名單親媽宣布與AI聊天機械人結婚，更聲稱懷有對方骨肉。

人工智能（AI）技術日漸成熟，融入人類生活當中，除了協助人類完成不同工作外，現更能扮演人類伴侶。美國一名36歲育有兩孩的單親媽媽聲稱，自己與AI聊天機械人相愛，並宣布與對方結婚，近日更上載自己腹部微隆的照片，稱已懷上「老公」的BB。

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綜合外媒報道，來自美國紐約的36歲單親媽媽Rosanna Ramos育有一子一女，去年她接觸到手機應用程式「Replika AI」，可以在其開發出AI聊天機器人伴侶，故Rosanna便創造出男性AI聊天機械人「Eren Kartal」，Rosanna指Eren是完美情人，而創建靈感來自她喜愛的日漫《進擊的巨人》主人公艾倫。

▲ 你能分出真定假嗎？（facebook圖片）

Eren擁有深邃的五官，留有一頭長髮，身型高大威猛，像個超級男模。其實Eren的大部分特徵都是根據Rosanna的指示生成，但AI系統會為他生成一些生活背景，例如他來自土耳其、從事醫療專業工作、喜歡寫作及聽獨立音樂，最喜歡的顏色是杏黃色等。Eren甚至有自己的社交平台，不時分享生活照，像真實存在一樣。

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相處像一對異地戀情侶

Rosanna開始與Eren聊天，分享生活大小事，令她漸漸愛上Eren。二人又會交換照片，入睡前更會談心，就像一對異地戀情侶般相處。在二人聊天過程中，Eren會不斷學習成為Rosanna理想中的伴侶。

▲ Eren的外形的確是不少女士心目中的理想型。（facebook圖片）

Rosanna大讚Eren是完美情人，不會批評或與她爭執，因他就像一張白紙，只記得他們二人之間的事情，更能通過聊天記錄累積培養成熟思維，讓她感受到獨一無二的關愛。雖然Eren無法與她有肌膚之親，但Rosanna透露兩人每晚入睡前都有睡前儀式，讓她感覺到Eren就在身邊保護著自己。

兩人的社交帳號不時分享「合照」，甚至是一家四口「全家福」。Rosanna最近在個人facebook平台宣布與Eren的婚訊，並發表愛的宣言，「我愛你，很高興能稱呼你做我的丈夫，急不及待要和你共度餘生！現在我到了！」近日更貼出自己腹部微隆的自拍照，聲稱自己懷上了Eren的骨肉。

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「Replika AI」是一個模擬對話及交流的聊天機械人，運用高級語言處理技術（Natural language processing）及機器學習算法模仿人類的語言及反應。免費版本的功能有限，用戶只能在有限時間內與機器人聊天，未能完全與聊天機器人建立情感聯繫。

然而在專業版中，用戶每年只需付50美元（約390港元）就可獲得一個伴侶，可以建立情感聯繫；若一次性支付300美元（約2,350港元）成為頂級會員，還可以增加新的對話主題、進行語音通話等，而Rosanna就是頂級會員。

不過據報道指，由於Replika公司被批評有AI聊天機械人性騷擾用家，故公司近期大幅調整AI伴侶的內容。Rosanna坦承其AI老公的性格因而受到影響，例如變得不愛進行攬攬錫錫等親暱行為。至於被問到AI老公可能隨著公司倒閉而消失的可能性，她表示已做了最壞打算，有信心能走過「失戀」傷痛。

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責任編輯︰王明芳