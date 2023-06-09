【斬人疑雲】黃大仙中心躁漢持餐叉追趕男學生　54歲男子傍晚被捕

▲ （黃傑偉攝）

黃大仙中心出現斬人疑雲。警方今日（9日）下午1時15分接獲多人報案，指發現一名男子在黃大仙中心2樓漁樂食肆持刀徘徊，當中一名報案的女學生指，該名持刀男子與一名男同學發生爭執，並一度追趕男同學。據了解涉案指嚇學生的男子，在傍晚事時分已被警方拘捕；警方初步調查相信該男子曾手持餐叉追嚇學生。

警員接報到場，反恐特勤隊亦在場戒備，2名學生安全，持刀男子懷疑已轉移到黃大仙中心南館，並持刀追趕另一名男子。警員在現場調查後，追尋獲該名持刀男，並將案件列作有人藏有攻擊性武器，追緝一名年約30至40歲，身高1.7米肥身材男子。直至傍晚，消息稱警方於黃大仙下邨龍興樓拘捕涉案姓吳的54歲男子，報稱建築工人，涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕。

消息指，2名基協中學男學生，於5月下旬在黃大仙中心與一名男子因故爭吵，其後不歡而散，今日下午2名男學生連同1名女同學到上黃大仙中心2樓一間食肆午膳後，在食肆內狹路相逢冤家路窄與該名曾經爭吵男子相遇，雙方懷疑目光問題，躁漢突然取出一把利刀追趕兩名男學生，同行女同學大驚報警求助，雙方經一輪追逐後，躁漢追趕不上後自行離去。3名學生回校後，向校方匯報事件，校方恐防發生危險，要求警方到學校戒備。

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家庭主婦劉太對商場有人持刀追斬學生事件感到十分擔心，認為香港地少人多，區分大商場小，多人來人往難免造成磨擦，現今社會風氣，很多人很容易動怒，小則吵鬧大則動武。自己會管教兒子不要衝動，凡事忍讓。她希望學校方面要教導學生要有基本禮貌，因街外人不會像校內一樣事事包容，避免造成磨擦。

黃同學對商場有學生與市民爭執後被追打感擔心，自己亦曾經於購物時因排隊文化與人爭執，感覺身同身受，所以自己會於校內用膳，避免於排隊等位時與人發生爭執。他希望學校可以灌輸與人溝通文化，或提供多點飯盒供應商於學生選擇，及希望可以安排彈性用膳時間，比如可以比普通食飯時間提早一點，避免學生在用膳等位時與人發生爭執。

市民梁先生對商場有人因爭執追打學生感十分擔心，認為因疫情低潮後市民仍未回復，市民普遍容易動怒，小則吵鬧大則動武，只單單排隊文化，就經常發現有人不論等車或等位用膳而起爭執。他希望學校可以多提點學生以禮為先，凡事多說一句好話就可避免爭執。

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記者：黃穎津、黃傑偉