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《掃毒3：人在天涯》最新預告及海報曝光　劉青雲古天樂郭富城同場鬥戲

娛樂 15:57 2023/06/09

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邱禮濤執導，劉青雲、古天樂、郭富城3大影帝聯袂主演的電影《掃毒3：人在天涯》，早前推出先導預告。在今日（6月9日）正式宣布《掃毒3：人在天涯》於7月27日上畫，而最新定檔預告及海報亦隨之曝光。

最新釋出的預告片中，一開首就見劉青雲飾演的毒梟康素差，率領眾手下包括郭富城飾演的張建行，以及古天樂所演的歐志遠等在海上進行毒品交易，緊接就有三大影帝上陣的動作場面，他們從香港碼頭殺出重圍，再一直打到去金三角村寨。

汽車爆破、槍林彈雨、高空轟炸等大場面接踵而來，令人目不暇給，而三大影帝亦在連場動作火併之中，互鬥演技。

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搭建50萬呎的泰國村寨

至於定檔海報中，3人就手持武器狠勁開火，難掩毒販狂妄本色，當中郭富城面無懼色、古天樂陰鬱冷靜、劉青雲則氣焰囂張，3位角色性格鮮明，相信戲內將擦出火花。

而海報背景漫天炮火，硝煙瀰漫，頭上更有戰機穿梭，不難感受到電影充滿精彩動作場面。
 
此外，《掃毒3：人在天涯》另一焦點是製作方面全面升級，劇組曾到雲南及汕尾取景，更斥資搭建佔地50萬呎的泰國村寨。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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