【本地親子遊】klookX愉景灣酒店首個蠟筆小新Staycation　早鳥優惠人均低至$995起+送主題禮品【內附訂房連結】

▲ 主題山景房（klook提供）

今個暑假，klook與香港愉景灣酒店合作出全港首個蠟筆小新主題的Staycation，由6月16日起，由酒店入口到大堂、主題樓層客房、餐廳及2樓戶外海濱亭內，都可看到蠟筆小新的蹤影，讓大家盡情打卡。入住期間更可獲蠟筆小新主題限定禮品包，兼歎精緻主題下午茶及參與蠟筆小新工作坊。

甫踏進酒店正門及大堂已可見蠟筆小新的蹤影，包括有最IG-able的大型布景板。主題房間內當然有不少特色布置，如蠟筆小新造型壁畫、咕𠱸、床尾布等。浴室內有小新沐浴簾、貼滿小新貼紙的玻璃及鏡面等，簡直是沉醉在蠟筆小新的世界中。

入住蠟筆小新主題住宿的住客，當天可於Café bord de Mer & Lounge享用雙人蠟筆小新主題下午茶套餐，例如有新鮮蟹肉叼草牛角包、焗松露醬大蒜撻及爆米花焦糖奶凍等。每份下午茶套餐更會送你蠟筆小新叉匙一套，值得收藏。

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每間房亦可獲贈蠟筆小新主題限定禮品包，包括蠟筆小新拖鞋兩對、毛巾一條及蠟筆小新造型彩虹浴球一個。客人更可前往Café bord de Mer & Lounge參加主題DIY相架工作坊，連即影即有相一張，每房一套，讓大家帶回家留念。

蠟筆小新夏日住宿計劃由即日起於Klook網站開賣，至6月15日期間設早鳥優惠，可享額外折扣，低至$1,989起即可入住（適用入住日子︰6月16日至7月14日期間逢周日至周四、6月22日除外），包括指定房型、雙人自助早餐、兩位用主題下午茶套餐及主題禮品，原價$2,236起。

預訂網址︰https://bit.ly/3oFE3vx

記者︰黃依情