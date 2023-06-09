黃鴨重臨立法會現「追鴨潮」　邊個佔據最佳「打卡」位？

▲ 立法會可遠觀兩隻黃鴨。（梁君彥Facebook圖片）

相隔十年，橡皮黃鴨重臨維港，兩隻18米高的黃鴨停泊在添馬公園對出的維多利亞港。而這個位置，剛好坐落在立法會大樓和中信大廈對出，立法會議員的辦公室都看到，議員紛紛在社交媒體「打卡」，上載在辦公室拍下橡皮黃鴨的照片，究竟哪個打卡位最好呢？

兩隻黃鴨昨晚十時許在指定位置充氣，當時已吸引不少行人拍攝剛剛「復活」的黃鴨。民建聯陳克勤早上回到立法會辦公室時，就話「兩隻嘢成朝都用Pat Pat對住我！巴閉！」。

▲ 陳克勤早上見到的黃鴨，仍是背對立法會。（陳克勤Facebook圖片）

黃鴨中午在維港「華麗轉身」，九龍中立法會議員楊永杰就用縮時攝影紀錄全程，大呼「超治癒。」

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辦公室在立法會大樓8樓的自由黨立法會議員邵家輝和李鎮強則與黃鴨「遙距」合照，18米高的的黃鴨即刻變身「迷你鴨」。

同在8樓的選委界議員管浩鳴則在自己辦公室擺上一隻「真迷你」黃鴨，與海面上的黃鴨遙相呼應。

立法會主席梁君彥就話，一對黃鴨停在添馬公園對開海面，對著立法會，相信未來兩個星期，添馬公園和中西區海濱長廊，都會有不少市民前往「打卡」，為炎炎夏日留下快樂回憶，他相信，橡皮鴨可為大家帶來正能量與歡欣。

▲ （謝振中Facebook圖片）

除了一眾立法會議員，不少政府中人亦是粉絲。包括行政長官辦公室傳訊秘書謝振中趁食午飯到海濱長廊打卡，大讚「超得意」。

雖然立法會可遠觀兩隻黃鴨暢泳，不過，欣賞黃鴨的最佳「靚位」，要屬添馬公園正中未知的海旁及觀景台，不過，若太多人前往，或會進行人潮管制。

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