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【房屋供應】東涌119區將建1600伙公營房屋　2028年落成料首年無港鐵搭

社會 15:28 2023/06/09

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（資料圖片）

東涌新市鎮即將完成填海，更多建屋計劃細節出爐。房屋署向區議會提交文件，透露計劃於東涌第119區建1,600伙公營房屋單位，料可供4,320人居住，2028年落成。

區議會文件指，東涌第119區地盤總面積為1.44公頃，最高總地積比率5.9倍，可提供約1,600個公營房屋單位，供約4,320人居住。

項目包括3座不高於33層高的大樓，將提供幼兒中心、特殊幼兒中心、社會保障辦事處、體弱長者家居照顧服務隊及安老院舍等社福設施。

按現時的發展時間表，房屋署計劃於2023年年底接收地盤後，隨即進行土地勘探以及其後的地基和上蓋工程，公營房屋預計於2028年落成。

根據房屋署提供圖則，東涌第119區位於東涌新市鎮擴展計劃的較中央位置，鄰近日後的「擬建政府、機構或社區設施」，亦鄰近中央園區。

（區議會文件）

（區議會文件）

交通方面，由於東涌東站要在2029年才竣工，首批入伙的居屋初期只能依靠巴士和小巴等陸路交通出入。

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記者：陳梓蔚

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