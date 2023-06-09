【野蠻行為】5歲女童在主題樂園被黃牛撞飛　面部多處受傷恐毀容

▲ 女童傷勢恐毀容！

到主題樂園遊玩是親子最佳活動，上海迪士尼樂園卻發生了一宗令人震驚的意外！5歲女童與媽媽日前前往上海迪士尼樂園遊玩時，媽媽與黃牛發生爭執，女兒被黃牛惡意撞飛，臉部多處受傷，媽媽將女兒的傷勢拍下，可見她臉上有多處損傷，而黃牛就逃去到劇場佔位，隨後迪士尼相關主管及警方均到場處理。

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從網上照片可見，女童鼻子、額頭、左腮等面部多處受傷，媽媽也撰文講述女兒的傷勢：

一個黑衣服黃牛從我女兒背後故意推倒或者撞倒我女兒，孩子整臉貼地的飛出去三四米，我在巨大的衝擊下也被甩出去了。那個黃牛頭也不回的跑到劇場裡佔位。我抱起來女兒，她整個人嚇的直哭，手腕被折在地上，大部分臉被擦傷出血流膿水，膝蓋磕地站不起來了，還有一個眼眶也是嚴重擦傷……

據內地媒體報道，事件發生後女童被帶去醫務室處理傷口，隨後，上海迪士尼樂園相關主管及警方均到場處理。同時提到，

現在孩子一天都在醫院各種檢查，新華醫院的說不保證孩子以後會不會留疤，建議轉到九院。

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內媒找到上海迪士尼樂園一名工作人員回應，他表示正在跟進處理，針對黃牛，公安局與度假區有進行配合，目前已有較大改善，若遊客遭遇黃牛，可反饋給工作人員協助處理，而警方稱事發區域閉路電視質量較差，目前肇事者暫未找到。其身份訊息以及是否故意推人等還在核實中。

而上海迪士尼再次回應稱，公安部門已就此事件展開調查，他們也在全力配合調查，對小遊客的經歷深感難過也深表歉意。據知，近期也有數名遊客在社交媒體上反映，上海迪士尼出現黃牛插隊猖獗的情況，一名H女士透露，排隊的時候一直有黃牛在隊伍旁詢問需不需要特快票，售60元人民幣，一個人，十個八個都能帶。

H女士指，黃牛是帶著遊客趁工作人員不注意，迅速打開排隊圍欄之間的小門，讓遊客趕緊混進優享通道的隊伍裡完成插隊，工作人員發現了，怎麼勸阻、後面按序排隊的遊客怎麼反對，黃牛就是不理會。

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責任編輯︰王明芳