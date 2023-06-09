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【超市情報】惠康萬寧7-11本周優惠　焦點：指定薯片及粟米脆片$42/2包

社會 15:35 2023/06/09

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熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

（DFI零售集團提供）

惠康、萬寧及7-Eleven本周優惠，焦點有$42/2包樂事／多樂脆薯片／粟米脆片；買常溫飲品／啤酒滿$100，送$20票尾現金券；ACHIM雞胸肉100克(各款)／MARUTAMA 蟹味魚肉棒$16／件。

惠康優惠：

惠康78周年，繼續惠你慳，鮮至好！（優惠期: 9/6/2023 - 15/6/2023）

  • 灣仔碼頭各款水餃／煎餃，$55/4包
  • 買常溫飲品／啤酒滿$100，送$20票尾現金券
  • Dreyer’s 皇牌雪糕／雪條，$69.9/2件
  • 樂事／多樂脆薯片／粟米脆片，$42/2包
  • Meadows Home 各款抽取式面紙4/5包裝，$23，買一送一
  • 買李錦記蠔油優惠裝，送$39.9禮品

即看優惠詳情：

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萬寧優惠：（優惠期：9/6/2023 - 15/6/2023）

多款染髮、頭髮護理及維他命產品現正進行第2件半價。

  • 指定染髮產品買第2件半價， 買滿$128送Kaneyo日本蔬果青檸味洗潔精600毫升
  • 指定頭髮護理產品買2件半價， 買滿$128送Kaneyo日本蔬果青檸味洗潔精600毫升
  • 指定維他命產品買2件半價
  • 指定護膚產品買2件半價
  • 指定沐浴產品買第2件半價
  • 指定女性衞生護理產品買第2件半價

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7-Eleven優惠：

  • 【$10／2件】喜瑪拉雅山岩鹽薄荷糖 (各款) (優惠期：7/6/2023 – 13/6/2023)
  • 【$16／件】ACHIM雞胸肉100克(各款)／MARUTAMA 蟹味魚肉棒 (優惠期：7/6/2023 – 13/6/2023)
  • 【$7／罐】喜力啤酒500 毫升大罐裝 (優惠期：7/6/2023 – 13/6/2023)
  • 【$160／8件】Häagen-Dazs 雪糕批／迷你杯 (不包括日本版)  (優惠期：9/6/2023 – 13/6/2023，而9/6 – 11/6期間可享額外9折優惠)

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責任編輯：陳麗娜

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